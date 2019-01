Horst Seehofer hat den angekündigten Rücktritt vom CSU-Vorsitz offiziell gemacht: Kurz vor Beginn des Sonderparteitags am Samstag in München schrieb der Bundesinnenminister auf Twitter: „Heute gebe ich das Amt des CSU-Vorsitzenden nach mehr als zehn Jahren in die Hände meiner Partei zurück.“ Das sei doch damit „amtlich“, sagte der 69-Jährige bei seiner Ankunft in der Halle.

Ämterwechsel gehörten zur Normalität, sagte Seehofer, „auch wenn man selbst betroffen ist“. Am Anfang sei Wehmut dabei gewesen, nun überwiege „eine Mischung aus Dankbarkeit und Erleichterung“. Denn das Amt des CSU-Vorsitzenden sei mit einer großen Verantwortung verbunden. „Es geht ja immer um die Existenz einer politischen Gemeinschaft“, betonte er.

Unmittelbar vor seinem versprochenen Rücktritt hatte Seehofer mit seinem Horoskop kokettiert. In seiner Heimatzeitung "Donaukurier" habe am heutigen Samstag bei ihm gestanden: "Sie werden keinesfalls ihr Gesicht verlieren, wenn Sie eine getroffene Entscheidung revidieren." Der im Sternzeichen Krebs geborene Seehofer äußerte sich beim Gang in die Halle des CSU-Parteitags.



Seehofers Amtszeit als CSU-Chef läuft regulär noch bis zum Herbst. Er muss also mit seinem Rücktritt den Weg frei machen, damit ihm wie abgesprochen Markus Söder als CSU-Vorsitzender folgen kann. Dass Seehofer sein Horoskop wahr machen könnte, ist allerdings nicht zu erwarten - der Parteitag wurde extra zur Nachfolgerwahl einberufen.



Womöglich bezog sich Seehofers Frotzelei auch auf das Amt des Bundesinnenministers - für diesen Posten hatte er im vergangenen Jahr seinen Rücktritt angeboten, dies dann aber wieder korrigiert. (dpa/AFP)