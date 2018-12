Der frühere Präsident des Bundeskriminalamts Horst Herold, der als oberster Fahnder gegen die RAF bekannt wurde, ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Das teilte das BKA am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden mit. Zuerst hatte die "Süddeutsche Zeitung" darüber berichtet und sich auf Herolds Familie berufen.



Herold war von 1971 bis 1981 BKA-Präsident. Seine Amtszeit war vor allem vom Kampf gegen die Rote Armee Fraktion (RAF) geprägt. "Horst Herold war ein außergewöhnlicher Mensch, ein Visionär, dessen Ideen das Bundeskriminalamt heute noch tragen", erklärte der derzeitige Behördenchef Holger Münch.

Herold gilt auch als Erfinder der computergestützten Polizeiarbeit, die später in die bis heute umstrittene Rasterfahndung mündete. Er baute das Bundeskriminalamt in den 70er Jahren vor allem in technischer Hinsicht grundlegend um. So konnte dank des sogenannten Inpol-Systems, dessen Einführung der frühere Staatsanwalt und Nürnberger Polizeipräsident vorantrieb, die BKA-Zentrale schon 1972 in Sekundenschnelle Informationen an die Ermittler weiterleiten.

Mehr zum Thema Zum Tod von Horst Herold Der letzte Gefangene der RAF

Bereits damals sei es das Ziel gewesen, "vor dem Täter am Tatort zu sein", würdigte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) die Tätigkeit Herolds. "Für seine Dienste in der deutschen Polizei und für Deutschland" gebühre ihm "unser großer Dank und Anerkennung", erklärte Seehofer in Berlin. (Tsp, AFP, dpa)