Wenn es um den Haushalt geht, spricht die Berliner Abgeordnete Gesine Lötzsch seit Jahren für die Linken. Das Festhalten an der „schwarzen Null“ hält sie für einen Fehler.

Was ist das größte Manko im Etat 2019?

„Der SPD-Finanzminister will 2019 etwa 1,9 Milliarden Euro weniger für zivile Investitionen ausgeben als in diesem Jahr und danach die Investitionen einfrieren. Das ist rücksichtslos gegenüber den nachfolgenden Generationen. Der Deutsche Städtetag hat berechnet, dass allein in den Kommunen ein Investitionsstau von 126 Milliarden Euro herrscht. Das heißt: Es müssen dringend Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, Straßen und Brücken saniert oder neu gebaut werden. Leider kann man baufällige Brücken nicht einfrieren.“

Wo ist die größte Leerstelle?

„In der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses wurden noch einmal 323 Millionen Euro für militärische Beschaffung beschlossen. Hinzu kommen noch Zusagen von 5,66 Milliarden Euro für die nächsten Jahre. Dafür wird es kein Geld für Ganztagsschulen geben. Dafür waren über zwei Milliarden Euro im Haushaltsplan für 2019 eingestellt, die jetzt gestrichen wurden. Für das Geld kann die Bundeswehr jetzt unter anderem ein Mehrzweckkampfschiff für 147 Millionen Euro kaufen. Kriegsschiffe statt Schulen – ist das die neue Handschrift des Finanzministers?“