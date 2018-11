Der AfD-Politiker Peter Boehringer ist Vorsitzender des Haushaltsausschusses – ein Privileg der größten Oppositionsfraktion. Er sieht Gefahren von außerhalb.

Was ist das größte Manko im Etat 2019?

„Die Unvollständigkeit der Buchungen: Für die täglich um fast eine Milliarde anwachsenden Euro-Rettungsrisiken durch deutsche Garantien über EZB, Bundesbank, ESM und ein Dutzend weitere Rettungsvehikel sind so gut wie keine Rückstellungen oder Ausgaben im Haushalt eingestellt. Nicht einmal in der Finanzplanung, obwohl etwa Italien und Griechenland am Rand des Staatsbankrotts stehen, sodass aus Garantien jederzeit milliardenschwere Zahlungen werden können.“

Wo ist die größte Leerstelle?

„Hinzu kommen die intransparent und zu gering verbuchten Migrations- und Integrationskosten sowie die illegitim den Haushalt verkürzenden direkten EU-Zahlungen, die zwar im Planungszeitraum um 50 Prozent auf jährlich 45 Milliarden Euro wachsen sollen – die aber wegen ihrer Verbuchung als ‚negative Einnahmen‘ der Öffentlichkeit gegenüber nicht transparent ausgewiesen werden. Es bleibt ein Skandal, dass Überschüsse zugunsten der ,Asylrücklage‘ abgeschöpft werden. 2018 werden so voraussichtlich mehr als 10 Milliarden Euro den Steuerbürgern vorenthalten, die etwa für den überfälligen sofortigen Abbau des Solidaritätszuschlags hätten verwendet werden können.“