„Die Würde des Menschen wird verletzt“ Hilde Mattheis von der SPD verteidigt die Zustimmungslösung. Applaus von Abgeordneten aus vielen Fraktionen, Grüne-Fraktion scheint fast geschlossen zu applaudieren. „Wir wollen nicht auf die Trägheit der Bürger setzen, sich nicht damit zu befassen.“ Zustimmender Applaus von verschiedenen Abgeordneten aus allen Fraktionen. „Die Würde des Menschen geht über den Tod hinaus.“ Und ergänzt in Bezug auf die Widerspruchsregelung: „Die Würde des Menschen wird verletzt“. Zudem merkt sie an: "Spendennereitschaft bedeutet, man hat ein Höchstmaß an Vertrauen, in die Ärzte und das Verfahren." Mattheis erntet deutlich mehr Applaus für die Zustimmungslösung als Lauterbach für die Widerspruchslösung. (Imke Wrage)