Bundestag könnte 780 Abgeordnete umfassen

Angesichts der Umfragen und der prognostizierten Direktmandatsgewinne der Parteien hat sich zuletzt abgezeichnet, dass sich der Ausgleich an den Überhängen der CSU orientieren wird. Da die Partei in Bayern am Wahlsonntag etwas besser abgeschnitten hat als zuletzt in den Umfragen (33 statt 28,5 Prozent), dürfte sie in mehr Wahlkreisen vorne liegen. Eine Faustregel besagt, dass jeder Prozentpunkt in Bayern einem Sitz im Bundestag entspricht. Bei 33 Prozent hat die CSU also einen Anspruch auf 33 Sitze. 46 Direktmandate sind zu vergeben.

Da nach dem von der „Groko“ beschlossenen Wahlrecht drei Überhänge ohne Ausgleich bleiben und diese nun auf die CSU entfallen, könnte es zu maximal zehn Überhängen der CSU kommen. Die bis 22.45 Uhr vom Bundeswahlleiter genannten Wahlkreise gingen alle an die CSU. Jedes CSU-Überhangmandat zieht 18 Ausgleichsmandate nach sich – was also zu einem Bundestag mit etwa 780 Abgeordneten führen würde. (Albert Funk)