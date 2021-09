Selten hat der Begriff Super-Wahlsonntag so gut gepasst wie an diesem Sonntag. Im Bund zeichnet sich ein enges Rennen ab, in Berlin genauso. Dazu haben wir in der Hauptstadt Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen sowie den Volksentscheid zur Frage, ob größere Wohnungsbaukonzerne enteignet werden sollen - das alles an einem Tag.

Und wir begleiten Sie durch den Wahltag, die Nacht und den Morgen mit einem umfangreichen Programm:

Mehr zum Thema Die Bundestagswahl 2021 live Der Countdown zum Wahlabend voller Hochspannung



Wir wünschen Ihnen einen spannenden Wahlabend mit dem Tagesspiegel. Wenn Sie Hinweise, Fragen oder Kritik haben schreiben Sie mir gerne: christian.tretbar@tagesspiegel.de Wir freuen uns über Ihr Feedback.

Ihr Christian Tretbar, Chefredakteur