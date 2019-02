Die Regelungen zum Wahlrechtsausschluss für Behinderte sind verfassungswidrig. Das Bundesverfassungsgericht stellte in einem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss fest, dass die Vorgaben im Bundeswahlgesetz gegen den Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl und das Verbot der Benachteiligung wegen einer Behinderung verstießen. Das Gesetz schließt unter anderem Menschen vom Wahlrecht aus, für die ein Betreuer "in allen Angelegenheiten" bestellt ist.

In Deutschland können nach Angaben des Behindertenbeauftragten der Bundesregierung, Jürgen Dusel, deswegen derzeit 85.000 Menschen auf Bundesebene nicht wählen, obwohl sie voll geschäftsfähig sind. Dusel hatte schon im Dezember eine Wahlrechtsreform gefordert, die eine Prüfung des Einzelfalls vorsieht. AFP/Tsp