Unter den SPD-Ländern droht ein ernster Streit über die Neubesetzung eines Richterpostens am Bundesverfassungsgericht. Die Sozialdemokraten haben das Vorschlagsrecht für den Kandidaten des Bundesrats. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ist nach Tagesspiegel-Informationen fest entschlossen, notfalls auch in eine Kampfabstimmung zu gehen. Er will seinen Kandidaten Jes Möller (58) durchsetzen.

Dagegen stehen die Länder Berlin und Rheinland-Pfalz. Sie haben eigene Bewerber.

Möller, Richter von Beruf und langjähriger Präsident des Landesverfassungsgerichts, wäre allerdings der erste im höchsten deutschen Gericht mit reiner Ostbiografie. Vor der Wende hat der gebürtige Greifswalder Theologie am Ost-Berliner Sprachenkonvikt studiert, nach der Wende Rechtwissenschaften an der West-Berliner Freien Universität. Einige Jahre musste er als Friedhofsgärtner seinen Lebensunterhalt verdienen.

Erster Senat auch für Hartz IV zuständig

Zu Zeiten der Wende organisierte Möller, von der Stasi verfolgt, die Opposition. Für die Sozialdemokraten zog er in die erst- und letztmals frei gewählte DDR-Volkskammer.

Seit Jahrzehnten ist Möller inzwischen als Richter auf verschiedeneren Ebenen tätig, unter anderem als Sozialrichter. Der Posten am Bundesverfassungsgericht wird im Ersten Senat neu besetzt, der für die Sozialgesetzgebung zuständig ist, unter anderem für Hartz IV.

Seine Kandidatur wird auch auf Seiten der CDU gutgeheißen: Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer unterstützt Jes Möller.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihre Sympathie für den Vorschlag von Woidke erkennen lassen. Allerdings hat sie keinerlei Mitspracherecht bei einem Kandidaten des Bundesrats. An diesem Sonntag sollen sich alle Bewerber in einer Videokonferenz unter Leitung des Bremer Bürgermeisters Andreas Bovenschulte vorstellen.