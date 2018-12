Die Türkische Gemeinde in Deutschland (TGD) fordert wegen des Drohbriefs an die Rechtsanwältin Seda Başay-Yıldız und ihre Familie in Frankfurt/Main strukturelle Konsequenzen innerhalb der Polizei statt leerer Worte. Recht hat sie!

Wenn sich wirklich mehrere Polizisten unter dem Pseudonym „NSU 2.0“ gesammelt haben, stellt sich schon die Frage: Wie konnten diese Beamten bisher nicht als Rassisten erkannt werden?

Die TGD verlangt, auch das mit Recht, eine „ernstgemeinte Auseinandersetzung mit institutionellem Rassismus in den Sicherheitsbehörden“. Das wären dann Ermittlungen der Bundesanwaltschaft und eine langfristige Strategie.

Denn die Instanzen, die unsere freiheitlich-demokratische Gesellschaft schützen sollen, dürfen sie nicht von innen her bedrohen. Polizeibeauftragte in Bund und allen Ländern, angesiedelt bei den Parlamenten, könnten in dem Sinn eine erste strukturelle Konsequenz sein.

Tagesspiegel Morgenlage Überblick von Herausgeber Stephan-Andreas Casdorff über die Themen des Tages aus Politik und Wirtschaft Kostenlos bestellen

Casdorffs Agenda erscheint jeden Morgen in der Morgenlage, dem Newsletter für Politik- und Wirtschaftsentscheider, den Sie hier kostenlos abonnieren können.

Mehr zum Thema Rechtsextreme Polizisten in Frankfurt Weitere Verdachtsfälle bei hessischer Polizei