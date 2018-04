Syrien heute: Seit mehr als sieben Jahren herrscht Bürgerkrieg. Mehr als 13 Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen, unter ihnen über fünf Millionen Kinder und Jugendliche. Abertausende irren hoch traumatisiert durchs Land. Die Situation ist, ohne jede Übertreibung, dramatisch.

Am Dienstag beginnt wieder eine Syrienkonferenz, diesmal von EU und UN in Brüssel. Zur Erinnerung: Im April vor einem Jahr hatten sich EU und internationale Geber auf einer Konferenz in Brüssel verpflichtet, Hilfe für Syrien zu leisten. Laut UN sind aber seither weniger als 15 Prozent der notwendigen 3,5 Milliarden US-Dollar eingegangen. Was muss eigentlich noch geschehen, damit die Menschen verstehen, wie schnell gehandelt werden muss? Diese Situation ist, auch ohne jede Übertreibung, eine Schande.

Mehr zum Thema Kriegsopfer Millionen Kinder in Syrien leiden unter psychischen Problemen

Casdorffs Agenda erscheint jeden Morgen in der Morgenlage, dem Newsletter für Politik- und Wirtschaftsentscheider, den Sie hier kostenlos abonnieren können.