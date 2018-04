Jetzt hat es die SPD schwarz auf weiß: Dieser Weg wird kein leichter sein. Eineinhalb Jahre vor der nächsten Landtagswahl in Brandenburg liegen die Sozialdemokraten bei 23 Prozent, so niedrig wie nie im „BrandenburgTrend“ des Landessenders RBB.

Schlimmer geht aber offenbar immer: Die CDU ist gleichauf – und die AfD nur knapp dahinter, bei 22 Prozent. Sie wird auch noch von 50 Prozent für regierungsfähig gehalten!

Wie unzufrieden die Wähler sein müssen, besonders die der SPD. Denn in Brandenburg war die Sozialdemokratie immer stark, hatte sie gleichsam eine Bastion. Da muss sie sich in Land und Bund schnell mit neuen Ideen auf den Weg machen, sonst bröckelt die. Ja, so schwarz-weiß ist die Lage.

