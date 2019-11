Parteispitze versucht, Huawei-Antrag abzuschwächen Die CDU-Spitze versucht, den parteiinternen Zwist über die Einbindung Die CDU-Spitze versucht, den parteiinternen Zwist über die Einbindung des umstrittenen chinesischen Telekom-Ausrüsters Huawei in den Ausbau des schnellen 5G-Mobilfunks zu entschärfen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen stellte Generalsekretär Paul Ziemiak am Donnerstag in den Sitzungen der Parteigremien vor dem Parteitag in Leipzig die modifizierte Fassung eines Initiativantrags zahlreicher Bundestagsabgeordneter vor.

Der ursprüngliche Antrag wäre quasi darauf hinausgelaufen, Huawei vom 5G-Ausbau auszuschließen. Ob die Antragsteller mit der Modifizierung einverstanden sind, war zunächst unklar.



In dem ursprünglichen Papier hieß es, beim 5G-Aufbau könnten nur solche Ausrüster vertrauenswürdig sein, „die nicht unter dem Einfluss undemokratischer Staaten ohne funktionierende, rechtsstaatliche Strukturen stehen“. Dies trifft auf Huawei nach Darstellung von Kritikern nicht zu.

Die abgeschwächte Fassung lautet nun: „Vertrauenswürdig können in diesem Zusammenhang nur solche Ausrüster sein, die einen klar definierten Sicherheitskatalog nachprüfbar erfüllen, der auch beinhaltet, dass eine Einflussnahme durch einen fremden Staat auf unsere 5G-Infrastruktur ausgeschlossen ist.“



Auch ein weiterer indirekter Hinweis auf China ist nicht mehr in der Kompromissvariante enthalten. So hatte es im Ursprungspapier geheißen: „Wenn wir diese neue Technik nicht sicher kontrollieren können, dann wird der 5G-Netzausbau zu einer Frage des Vertrauens in die Hersteller und die Staaten, die hinter den Unternehmen stehen.“ Stattdessen heißt es nun, weil Risiken nie ausgeschlossen werden könnten, komme es „neben hohen Sicherheitsanforderungen an die Netze darauf an, sich durch Diversifikation nicht von außereuropäischen Anbietern abhängig zu machen und eine zusätzliche Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zwischen den Endgeräten vorzusehen“.



Auch die Forderung nach einer Übergangsregelung wurde gestrichen. Stattdessen wird die Bundesregierung aufgefordert, dafür zu sorgen, dass durch den 5G-Netzausbau keine Tatsachen geschaffen werden, bevor das Parlament in dieser Frage eine Entscheidung getroffen hat. (dpa)