Es war eine mutige, in Leipzig die Delegierten überzeugende Rede, die Annegret Kramp-Karrenbauer für den Moment wieder stärkt, aber ihre Kritiker und die von Kanzlerin Angela Merkel, werden nicht auf Dauer verstummen, schreibt unser Kollege Georg Ismar aus Leipzig.

Bei der Kritik am Anfang, etwa an Bürokratie und langen Bau- und Planungszeiten, fragte man sich, wer das Land seit 14 Jahren regiert. Klare Kante gegen Rechts und die AfD, Abgrenzung von der SPD (Wohlstand für alle, statt Wohlfahrt für alle, ein TÜV für die hohen Sozialkosten), das Skizzieren einer Agenda 2030, Aufruf zur Einheit der CDU statt Flügelkämpfen ("Es gibt nur eine Werteunion und das ist die CDU Deutschlands") - und am Ende das indirekte Stellen der Vertrauensfrage.

Die wurde klar beantwortet, mit stehendem Applaus. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) meinte nach der Rede zu AKK: „Der Applaus zeigt: Heute wird nicht Schluss gemacht, heut geht’s erst richtig los."

Aber es zeigt auch, wie brüchig die Machtposition der CDU-Vorsitzenden ist, dass Kramp-Karrenbauer schon ein knappes Jahr ihrer Wahl (gewählt wird alle zwei Jahre) schon rhetorisch ihren Rücktritt anbietet, wissend, dass dies mit Ovationen für sie klar abgelehnt wird. Immerhin bekam sie auf diese Weise sozusagen eine deutliche Wiederwahl per Akklamation.