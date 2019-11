Greenpeace-Transparent am Eingang Greenpeace hat nicht nur das „C“ von CDU aus Berlin entwendet und zum Leipziger Parteitag gebracht – zudem befestigten die Aktivisten am Eingang zum Parteitag ein Transparent mit der Aufschrift „Du sollst das Klima schützen“. Einen solchen Schriftzug hatte Greenpeace auch an der Partei-Bundeszentrale in Berlin angebracht.

C DU sollst das Klima schützen - Greenpeace-Aktion vor dem #cdupt19 #dpaReporter https://t.co/U3XTaDW315 — Jörg Blank on Twitter (@jmaxblank) https://twitter.com/JMaxBlank/status/1197798011285454848