Wie halten es die Kandidaten mit dem Lebensschutz

Nach einer Reihe von Fragen, die ausschließlich an Annegret Kramp-Karrenbauer gerichtet sind, will nun ein Delegierter von allen drei Kandidaten wissen, wie ihre Haltung zum Lebensschutz ist.

Jens Spahn sagt: "Wir entscheiden nicht darüber, was lebenswert ist, oder nicht, was auf die Welt kommt, oder nicht."

Friedrich Merz schließt sich Jens Spahn an, fügt hinzu: Man müsse "jungen Frauen", die vor so einer Entscheidung stehen, "noch besser Angebote machen, dass sie "Ja" sagen zu ihren Kindern. Zur Diskussion um das sogenannte Werbeverbot für Ärzte, die Abtreibungen vornehmen, sagt er: "Es verbietet sich, dieses Verbot abzuschaffen."