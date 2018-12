Kramp-Karrenbauer will Paul Ziemiak als Generalsekretär Die neue CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer will den Vorsitzenden der Jungen Union, Paul Ziemiak, als neuen Generalsekretär der Partei. Das kündigte Kramp-Karrenbauer am Samstag auf dem Bundesparteitag in Hamburg an. Der 33-jährige Ziemiak soll noch am Vormittag gewählt werden. Die Personalentscheidung gilt in der CDU als Signal Kramp-Karrenbauers an die unterlegenen Kandidaten im Rennen um den Parteivorsitz, Friedrich Merz und Jens Spahn. Beide stammen wie Ziemiak aus Nordrhein-Westfalen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete gilt zudem als Vertrauter von Spahn und hatte sich 2015 kritisch zur Flüchtlingspolitik der Bundesregierung geäußert.



Kramp-Karrenbauer hatte es nach ihrer Wahl am Freitag als Hauptaufgabe bezeichnet, die verschiedenen Flügel in der Partei einzubinden. Sie begründete die Auswahl von Ziemiak auch damit, dass die CDU jüngere Mitglieder anziehen und die Kommunikation moderner gestalten wolle. (Reuters)