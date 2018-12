Kramp-Karrenbauer will mit Merz reden

Nach einem spannenden Tag der Entscheidung wirbt Annegret Kramp-Karrenbauer für die Geschlossenheit der CDU. Ihr "Gesamtpaket" habe am Ende die Mehrheit überzeugt, sagt sie bei "Farbe bekennen" in der ARD. "Nein, die Partei ist nicht gespalten", beteuert sie trotz dem knappen Ergebnisses in der Stichwahl. Die Partei erwarte, dass sich alle einbringen - auch Merz und Spahn. Das sei nun auch deren Verantwortung. Welche Aufgabe gerade Merz, der auf einen Platz im Präsidium verzichtet hatte, künftig wieder in der CDU übernehmen könnte, wolle sie in den nächsten Tagen mit ihm besprechen.