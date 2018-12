Brinkhaus ruft CDU zu Einigkeit auf

Der Unionsfraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus hat die CDU nach der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur Parteichefin zu einer gemeinsamen Kraftanstrengung aufgerufen. „Allen ist nach dieser Wahlentscheidung klar, dass die CDU nur stark ist, wenn alle Parteimitglieder und alle Parteiflügel an einem Strang ziehen“, sagte der Christdemokrat der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. „Dieser Wille ist so verbreitet, wie lange nicht.“



Der unterlegene Kandidat Friedrich Merz selbst habe seine Anhänger zur Unterstützung der neuen Vorsitzenden aufgerufen. Ihm gebühre dafür großer Respekt.



Der faire Wettbewerb um den Parteivorsitz habe die CDU beflügelt, sagte Brinkhaus. „Wir wollen den Schwung jetzt mitnehmen.“ Kramp-Karrenbauer habe angekündigt, alle Mitglieder und Parteiflügel bei der Erneuerung der Partei und der Weiterentwicklung der Politik einzubeziehen. „Das war ein wichtiges Signal. So müssen wir es auch machen.“ Auch in der Bundestagsfraktion gehe man nach dem Muster vor: „Erst diskutieren, dann die Meinungen zusammenführen und am Ende gemeinsam die Entscheidung nach außen vertreten.“



Brinkhaus sprach sich für eine enge Abstimmung zwischen Fraktion, Partei und Regierung aus. „Das wird einige Konzentration erfordern. Aber wir werden das hinbekommen.“ Der Fraktionschef versicherte: „Wir werden uns Team begreifen - als ein Team.“ (dpa)