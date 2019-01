Die Lübecker CDU-Abgeordnete Claudia Schmidtke wird neue Patientenbeauftragte der Bundesregierung. Das bestätigte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dem Tagesspiegel. Die 52-jährige Medizinprofessorin und Herzchirurgin soll ihr Amt, das seit zwei Monaten vakant ist, zeitnah antreten. Der vormalige Patientenbeauftragte Ralph Brauksiepe hatte sich nach nur einem halben Jahr in die Wirtschaft verabschiedet.

Schmidtke bringe „alle Voraussetzungen für die verantwortungsvolle Aufgabe als Patientenbeauftragte mit“, sagte Spahn dem Tagesspiegel. Als profilierte Ärztin kenne sie die Nöte von Patienten. Beim Kampf für den Erhalt der Universität Lübeck habe sie „gezeigt, wie engagiert sie Interessen vertreten kann“. Und als Mitglied im Gesundheitsausschuss des Bundestages wisse sie auch, wie Bundespolitik funktioniere. „Fachlich versiert, persönlich engagiert, politisch erfahren“ – mit Schmidtke bekämen Patientinnen und Patienten „eine starke Stimme“.

Vize-Chefärztin, Gesundheitsökonomin, Gendermedizinerin

Tatsächlich vollzieht der Minister mit der Personalie eine Kehrtwende. Der vormalige Beauftragte Brauksiepe war als Fachfremder in das Amt gestolpert, er hatte vorher nie etwas mit Gesundheitspolitik zu tun. Schmidtke dagegen kennt sich in der Gesundheitsszene bestens aus. Sie war leitende Oberärztin und stellvertretende Chefärztin in der Herz- und Gefäßchirurgie des Herzzentrums Bad Segeberg. Zudem hat sie berufsbegleitend Gesundheitsökonomie studiert, sich auch in Gendermedizin fortgebildet und ist Mitglied im Promotionsausschuss der Universität Lübeck.

Im Bundestag sitzt Schmidtke seit 2017. Ihre Aufstellung als Direktkandidatin war ebenso überraschend wie ihr Einzug ins Parlament, denn vor Schmidtke hatte seit 1965 kein CDU-Kandidat mehr den Lübecker Wahlkreis gewonnen.

Tagesspiegel Morgenlage Überblick von Herausgeber Stephan-Andreas Casdorff über die Themen des Tages aus Politik und Wirtschaft Kostenlos bestellen

"Immer positiv, immer neugierig"

Auf ihrer Webseite beschreibt sich die künftige Patientenbeauftragte als „immer positiv, immer neugierig, immer chirurgisch direkt“. Als Medizinerin kenne sie den Alltag der Kliniken „in allen Facetten“. Und als habilitierte Professorin wisse sie um die Bedeutung von Hochschulen und Instituten. Das Land müsse sich „schrittweise seinen Platz in der Spitzengruppe sichern, indem es auf Neugierde, Fortschritt und Innovation setzt“, fordert die. Gleichzeitig drängt die Politikerin auf bessere Bedingungen für das Gesundheitswesen und – “insbesondere“ – für die Pflege.