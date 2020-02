Laschet will Druck von AKK nehmen

Nachdem die Bundesvorsitzende sich in der Krisensitzung in Erfurt in der Nacht nicht durchsetzen konnte, die Thüringer CDU zu schnellen Neuwahlen zu bewegen, stellt sich die Frage, was das für ihre Position in der Partei bedeutet. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und CDU-Landesvorsitzende Armin Laschet versuchte am Freitagmorgen, den Druck von Kramp-Karrenbauer zu nehmen. Entscheidend sei, jetzt zu einer schnellen Lösung in Thüringen zu kommen, sagte er soeben im ARD-Morgenmagazin vor der Sondersitzung des CDU-Präsidiums, die um 10 Uhr beginnt. "Thomas Kemmerich muss so schnell wie möglich aus dem Amt." Der richtige Weg müsse mit den anderen Parteien in Erfurt erörtert werden. Zur Wahl Kemmerichs am Mittwoch gestand Laschet allerdings ein: "Dass das nicht optimal gelaufen ist, ist offenkundig."