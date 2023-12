CDU und SPD einigen sich auf Vertragsentwurf Große Koalition in Hessen ist auf der Zielgeraden

Gut zwei Monate nach der Landtagswahl in Hessen haben sich CDU und SPD in dem Bundesland auf einen gemeinsamen Koalitionsvertrag verständigt. Der fast 200-seitige Entwurf des Koalitionsvertrags ist mit dem Motto „Eine für alle“ betitelt.

Der Entwurf des Vertrags solle nun den Parteigremien zur Beschlussfassung am kommenden Samstag vorgelegt werden, sagte eine CDU-Sprecherin am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP.

Bei der CDU entscheidet der sogenannte Landesausschuss - ein kleiner Parteitag - in Frankfurt am Main über das neue Bündnis. Die Sozialdemokraten stimmen auf einem außerordentlichen Landesparteitag im südhessischen Groß-Umstadt ab.

Dann könnte am kommenden Montag (18. Dezember) der Koalitionsvertrag unterschrieben werden, wie Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) kürzlich in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden sagte. Am 18. Januar konstituiert sich der neue 21. hessische Landtag in Wiesbaden.

Ergebnisse der Landtagswahl in Hessen Die CDU hatte Anfang Okotber die Landtagswahl in Hessen mit 34,6 Prozent klar vor allen anderen Parteien gewonnen. Die AfD erreichte mit 18,4 Prozent den zweiten Platz. Die SPD belegte mit 15,1 Prozent den dritten Platz vor den Grünen mit 14,8 Prozent und der FDP mit 5,0 Prozent. Die Linke verpasste mit 3,1 Prozent den Wiedereinzug in den Wiesbadener Landtag.

Im zurückliegenden Jahrzehnt wurde Hessen von einer schwarz-grünen Regierung geführt. Nach der Wahl vom 8. Oktober hatte sich die CDU von Ministerpräsident Rhein nach Sondierungsgesprächen gegen ein neues Bündnis mit den Grünen und für Koalitionsverhandlungen mit der SPD entschieden.

Rhein begründete dies unter anderem mit größerer inhaltlicher Nähe zur SPD von Landeschefin und Bundesinnenministerin Nancy Faeserin in der Migrationspolitik. Die Grünen reagierten mit Unverständnis auf die Entscheidung der CDU.

Die meisten Ministerien gehen laut dem Entwurf des Koalitionsvertrags an die Wahlsiegerin CDU. Die SPD als Juniorpartner bekommt demnach das Ressort für Wirtschaft und Verkehr, das Arbeits- und Sozialministerium sowie das Ressort für Wissenschaft und Kultur. (AFP, dpa)