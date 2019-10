Linke in Thüringen erwägt Minderheitsregierung

Wie kann es jetzt weitergehen in Thüringen, wenn sowohl CDU als auch FDP sich strikt weigern, mit der Linken zusammen in eine Koalition zu gehen? Eine Minderheitsregierung unter Ministerpräsident Bodo Ramelow wäre eine mögliche Lösung. Benjamin-Immanuel Hoff, als Staatskanzlei-Chef einer der wichtigsten Vertrauten Ramelows, stellt in einem Telefonat mit meinem Kollegen Matthias Meisner vorbehaltlich der anstehenden Diskussionen in den Gremien entsprechende Überlegungen an.

Rot-Rot-Grün sei seit 2014 ein Experiment gewesen, die CDU in den vergangenen fünf Jahren immer eingebunden worden. „Wir werden das Experiment auf einem anderen Niveau weiterführen“, sagt Hoff noch am Wahlabend. Eine Koalition mit wechselnden Mehrheiten, die von Fall zu Fall auf eine Unterstützung der CDU angewiesen wäre? „Ja, natürlich kann das eine Variante sein.“ So werde in Kanada regiert, in Skandinavien, „warum soll das nicht gehen?“