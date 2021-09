Man hätte es ahnen können. Sechs Stimmen bei einer Wahl abzugeben, dauert länger als zwei Kreuze zu setzen. Wenn in den Wahllokalen wegen der Corona- Abstände nur zwei Kabinen stehen können, wählen eben weniger Menschen pro Stunde.

[Alle aktuellen Zwischenstände und Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 finden Sie auf unserer interaktiven Seite zur Wahl.]

Und in Berlin fand am Wahltag zeitgleich noch ein Marathon mit Straßensperrungen statt, weshalb Mensch und Material verzögerter an den Ort der Wahl kamen. Hätte, hätte man das mal anders organisiert...

Die Berliner Verantwortlichen hat mal wieder kalt erwischt. Bei etwa gleicher Beteiligung wie vorangegangenen Wahlen bildeten sich lange Schlangen vor den Wahllokalen. In der Innenstadt betrug die Wartezeit mancherorts am Nachmittag mehr als drei Stunden. In einer mindestens zweistelligen Zahl von Wahllokalen waren irgendwann die Stimmzettel aus.

Die Landeswahlleitung hat keine Erklärung

Die Landeswahlleitung konnte das nicht erklären, hatte man doch angeblich extra mehr Zettel als notwendig ausgeliefert. Die Transporter mit Nachschub kamen nicht durch wegen den Straßensperrungen. Die Leiter:innen der Wahllokale fragten nach bei anderen, nur um auch dort zu hören: keine Zettel mehr. Und manche Wahllokale hatten einfach gänzlich falsche Stimmzettel bekommen.

[Bundestagswahl und Abgeordnetenwahl: So verfolgen Sie den Wahlsonntag mit dem Tagesspiegel]

In Berlin ist die Landeswahlleiterin für die Organisation der Wahlen ist zuständig, sie ist der Innenverwaltung von SPD-Senator Andreas Geisel unterstellt. Beide scheinen unterschätzt zu haben, was die Berliner Superwahl mit Bezirks-, Abgeordnetenhaus- und Bundestagswahlen plus Volksentscheid bedeutet.

Dabei gibt es keinen Anspruch darauf, dass man das Wählen mal eben auf dem Weg zum Brötchenholen miterledigen kann. Und natürlich sollte es zumutbar sein, auch mal ein bisschen anzustehen. Schließlich sind Wahlen nur alle vier oder fünf Jahre.

Allerdings sollten demokratisch gewählte Regierungen sich verpflichtet fühlen, ihre Ab- oder Wiederwahl so niedrigschwellig und damit so frei zugänglich wie möglich zu organisieren. Schlangen vor den Wahllokalen sind eigentlich ein gutes Zeichen, aber nicht, wenn sie auf die Desorganisation der politisch Verantwortlichen zurückzuführen sind.

Mehr zum Thema Wählerfrust im Wahllokal Fehlende und falsche Stimmzettel – Wahlen in Berlin laufen teils chaotisch

Wenn Menschen nicht wählen können, weil keine Stimmzettel da sind, gefährdet das die Legitimation von Wahlen. Wenn Menschen nach den ersten öffentlichen Hochrechnungen um 18 Uhr noch immer nicht wählen konnten, kann das ihre Wahlentscheidung beeinflussen. Der Ablauf der Wahl in Berlin ist eine Einladung an jeden, sie anzufechten. Auch an alle jene, die die Demokratie ohnehin für schwach und krank halten. Man hätte das alles ahnen können. Sich als Verantwortliche über die Zustände nur zu wundern, ist ein wenig.