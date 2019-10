Nach der Absage der Weltklimakonferenz im Dezember durch Gastgeber Chile hat Bundesentwicklungsminister Gerd Müller sich dafür ausgesprochen, das Format der Treffen zu ändern. „Es ist bedauerlich, dass die anhaltenden Unruhen zur Absage der UN-Klimakonferenz in Chile geführt haben. Dies ist aber auch eine Gelegenheit, über das Format nachzudenken“, sagte der CSU-Politiker am Mittwoch.

„Es kann nicht zeitgemäß sein, dass jedes Jahr 20.000 Menschen für 14 Tage einmal um den halben Globus fliegen. Mein Vorschlag: Auf hochrangiger Ebene finden die Treffen nur noch alle zwei Jahre statt“, sagte Müller.

Dazwischen sollten die Experten regelmäßig in kleineren Formaten arbeiten. Dies sei auch funktionaler, um substanzielle Fortschritte zu erzielen.

Chile hatte die Ausrichtung der nächsten Weltklimakonferenz im Dezember und des Asien-Pazifik-Gipfels im November am Mittwoch überraschend abgesagt. Staatschef Sebastián Piñera begründete dies in Santiago de Chile mit den anhaltenden Unruhen in seinem Land. Die Klimadiplomaten wollten sich von 2. bis 13. Dezember in der chilenischen Hauptstadt treffen.

Unruhen in Chile: Seit Wochen protestieren Menschen dort gegen soziale Ungerechtigkeit. Foto: imago images/RAMONxMONROY/ATONCHILE

„Angesichts der schwierigen Umstände, die unser Land in den letzten Wochen erlebt, hat unsere Regierung beschlossen, den APEC-Gipfel in November und die COP 25 in Dezember nicht zu veranstalten“, sagte Staatschef Sebastián Piñera vor der Presse im Regierungssitz Casa de la Moneda.

Es sei nun vordringliche Aufgabe, die öffentliche Ordnung, die Sicherheit der Bürger und den sozialen Frieden wieder herzustellen und alle Kraft dafür aufzuwenden, eine neue soziale Agenda zu erarbeiten, um Antworten auf die wichtigsten Fragen der Bürger zu finden, so der Präsident. Er kündigte einen „breiten und tiefgreifenden Dialog“ an, um den Landsleuten zuzuhören.

Die jährlichen Klimagipfel dienen dazu, die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens voranzutreiben. Vergangenes Jahr waren im polnischen Kattowitz mehr als 20.000 Teilnehmer angereist. Umwelt-Staatssekretär Jochen Flasbarth schrieb auf Twitter, man sei im Kontakt mit dem UN-Klimasekretariat und der polnischen Präsidentschaft der vorigen Klimakonferenz, um die Situation zu beraten.

Sebastian Pinera, Chiles Präsident, sagte am Mittwoch den Klimagipfel in seinem Land ab. Foto: Sebastian Beltran Gaete/Agencia Uno/dpa

Eine geplante Erhöhung der Nahverkehrspreise hatte ursprünglich den Zündstoff für die seit gut zwei Wochen anhaltenden Proteste geliefert. Wenig später machten sich die Einwohner des südamerikanischen Landes grundsätzlichem Zorn über niedrige Löhne und Renten, immense Lebenshaltungskosten und ungleiche Wohlstandsverhältnisse Luft. Am Freitag waren 1,2 Millionen Menschen in Santiago de Chile auf die Straße gegangen.

Wiederholt kam es zu Gewalt und Vandalismus, Sicherheitskräfte gingen hart gegen Demonstranten vor. Es gab Tote, Verletzte und Tausende festnahmen.

Wegen der Unruhen hatte die Regierung über zehn Tage einen Ausnahmezustand mit Ausgangssperre verhängt, diesen aber am Montag aufgehoben. (dpa/KNA/tsp)