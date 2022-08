Die USA und Taiwan wollen der US-Regierung zufolge Handelsgespräche im Rahmen einer neuen Initiative aufnehmen. Die erste Verhandlungsrunde solle im Herbst stattfinden, teilte das US-Handelsministerium am Mittwochabend (Ortszeit) mit. Ziel seien „wirtschaftlich bedeutsame Ergebnisse“ und das „Erreichen von Verpflichtungen auf hohem Niveau“.

Dabei wolle man die Handels- und Investitionsbeziehungen vertiefen, die gegenseitigen Handelsprioritäten auf der Grundlage gemeinsamer Werte vorantreiben und Innovation und integratives Wirtschaftswachstum fördern, hieß es weiter. Washington und Taipeh hatten die US-Taiwan-Initiative zum Handel des 21. Jahrhunderts bereits im Juni vorgestellt.

Als Reaktion auf den Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taiwan hatte Peking großangelegte Manöver um die Insel aufgenommen. Vor wenigen Tagen reiste eine weitere Delegation des US-Kongresses nach Taiwan. Peking sprach von einer neuen „Provokation“ der USA und kündigte weitere Manöver an.

Die chinesische Führung lehnt offizielle Kontakte anderer Länder zu Taiwan ab, weil sie die Insel als Teil der Volksrepublik ansieht. Hingegen versteht sich Taiwan längst als unabhängig.

China lehnt offizielles Handelsabkommen der USA mit Taiwan ab

Nach der Ankündigung der Handelsgespräche zwischen den USA und Taiwan hat China seinen Widerstand gegen ein offizielles Wirtschaftsabkommen erklärt. Außenamtsprecher Wang Wenbin sagte am Donnerstag in Peking: „Der Ein-China-Grundsatz ist die Voraussetzung für eine Teilnahme von Chinas Taiwan-Region in wirtschaftlicher Kooperation.“

China lehne die Unterzeichnung von Handels- und Wirtschaftsvereinbarungen „mit souveräner Nebenbedeutung und offizieller Art“ zwischen anderen Ländern und Taiwan ab. Die USA forderte der Sprecher auf, „alle Formen offizieller Interaktion“ mit Taiwan einzustellen. (dpa)