China und die USA haben sich nach Angaben aus Peking auf den Text eines Teilabkommens in ihrem Handelsstreit geeinigt. Die USA hätten sich zudem verpflichtet, bereits verhängte Zölle teilweise zurückzunehmen, hieß es am Freitagabend in Peking.

Chinas Präsident Xi Jinping (r.) und US-Präsident Donald Trump Foto: AFP

Eine Bestätigung dafür kam aus den USA. Die USA und China haben sich auf die Details eines partiellen Handelsabkommens verständigt und damit die nächste Runde an geplanten Strafzöllen vorerst abgewendet. Das schrieb US-Präsident Donald Trump am Freitag auf Twitter - rund zwei Monate, nachdem er erstmals von einer grundsätzlichen Einigung auf Teilabkommen mit Peking gesprochen hatte.

Vor dem Hintergrund, dass die für Sonntag geplanten neuen Strafzölle damit vom Tisch sind erklommen die US-Leitindizes neue Allzeithochs. Der Dow Jones steigt um 0,6 Prozent auf 28.290 Punkte. Der Dax gewinnt ein Prozent auf 13.348 Punkte. Der Dollar-Index kann ebenfalls zulegen, im Gegenzug verbilligt sich der Euro auf 1,1124 Dollar. (TSP/dpa/Reuters)