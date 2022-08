Taiwan hat China vorgeworfen, bei seinen Militärmanövern einen Angriff auf die taiwanische Hauptinsel simuliert zu haben.

Taiwans Streitkräfte hätten zahlreiche chinesische Flugzeuge und Schiffe in der Region der Taiwanstraße ausgemacht, von denen einige die inoffizielle Seegrenze zwischen China und Taiwan überschritten hätten, erklärte das Verteidigungsministerium in Taipeh am Samstag.

Die Manöver seien als „Simulation eines Angriffs auf Taiwans Hauptinsel“ eingestuft worden. Der taiwanische Außenminister Joseph Wu verurteilte „diese gefährliche militärische Eskalation der militärischen Bedrohung, die Frieden und Stabilität in der Region zerstört“.

China hatte die bis Sonntag angekündigten Manöver als Reaktion auf den Besuch der Vorsitzenden des amerikanischen Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan gestartet. Es war die ranghöchste Visite aus den USA seit einem Vierteljahrhundert.

China ist verärgert, weil es Taiwan für sich beansprucht. Es sieht die Insel als Teil der Volksrepublik an und lehnt offizielle Kontakte anderer Länder vehement ab. Die Insel versteht sich aber schon lange als unabhängig.

China schickt „Rekordzahl“ an Militärmaschinen Richtung Taiwan

Allein am Vortag hatte die chinesische Volksbefreiungsarmee eine „Rekordzahl“ von 68 Militärmaschinen und 13 Marineschiffen in Gewässer nahe der demokratischen Inselrepublik geschickt, wie das Außenministerium in Taipeh berichtete. Viele von ihnen hätten auch die inoffizielle, aber bislang von beiden Seiten meist respektierte Mittellinie der Meerenge der Taiwanstraße überquert, die das Festland und Taiwan trennt.

Bei den Manövern hatte China auch elf ballistische Raketen in Richtung Taiwan gestartet, von denen nach Berichten eine sogar erstmals direkt über Taiwan und unweit der Hauptstadt Taipeh flogen. Fünf landeten östlich von Taiwan in der nahe gelegenen ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) Japans, was auch als Warnung an Tokio gewertet wurde, sich aus dem Konflikt herauszuhalten.

Dieser Screenshot aus einem vom chinesischen Staatssender CCTV veröffentlichten Video zeigt einen chinesischen Militärjet, der am... Foto: CCTV / AFP

Taiwan setzt Leuchtraketen als Warnung ein

Taiwan hat mit Leuchtraketen zur Warnung auf chinesische Drohnen geschossen, die über den taiwanesischen Kinmen-Inseln, zwei Kilometer vor der Küste Chinas flogen. Weitere Leuchtraketen wurden zur Warnung bei nicht identifizierten Flugzeugen über den Matsu-Inseln eingesetzt. Dies gab das Verteidigungsministerium in Taiwan am Samstag bekannt.

Beide taiwanesischen Inselgruppen liegen direkt vor der Küste des chinesischen Festlands. Das Ministerium erklärte, seine Truppen seien in beiden Gebieten in höchste Alarmbereitschaft versetzt worden.

Chinas Aussetzung des Klima-Dialogs sei „zutiefst unverantwortlich“

Die Militärübungen zielen auf eine See- und Luftblockade und dienen der Vorbereitung auf eine mögliche Invasion. Als weitere Reaktion setzte China den Dialog mit den USA im Klimaschutz aus. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus, John Kirby, kritisierte diese Entscheidungen als „zutiefst unverantwortlich“. Weiter hieß es „Sie glauben, dass sie uns bestrafen, indem sie diesen Kanal schließen. In Wirklichkeit bestrafen sie die ganze Welt, denn die Klimakrise kennt keine geografischen Grenzen.“

In in einem Einkaufszentrum in Peking, China, wird am 3. August 2022 in einer CCTV-Nachrichtensendung eine Karte von Orten rund um... Foto: Thomas Peter/REUTERS

Kooperation wie im Kampf gegen Verbrechen, Drogen und zur Rückführung illegal eingereister Menschen wurden ganz gestrichen. Zusätzlich verhängte Peking nicht näher beschriebene Sanktionen gegen Pelosi und ihre direkten Familienmitglieder. Chinas Führung wirft ihr vor, sich „ernsthaft in innere Angelegenheiten eingemischt“ zu haben.

Die US-Regierung rief China am Freitag zur Einstellung der Manöver auf. „Die Chinesen können viel dafür tun, die Spannungen zu verringern, indem sie einfach ihre provokanten Militärübungen beenden und ihren Ton mäßigen“, erklärte Kirby weiter. Die USA wollten ihre militärischen Kontakte mit der Volksrepublik „auf höchstem Niveau“ aufrechterhalten.

Blinken: Sicherheitsbündnis mit den Philippinen könne „noch stärker werden“

Derweil traf US-Außenminister Antony Blinken am Samstag in Manila den neuen Staatschef der Philippinen, Ferdinand Marcos Jr. Blinken würdigte dabei das Bündnis zwischen beiden Staaten: „Das Bündnis ist stark, und ich glaube, es kann sogar noch stärker werden.“ Marcos sprach von einer „besonderen Beziehung“ beider Länder.

Die USA und die Philippinen verbindet ein Sicherheitsbündnis. Washington hat Manila wiederholt in Streitigkeiten mit Peking über Gebietsansprüche im Südchinesischen Meer unterstützt. (AFP,dpa,Reuters)