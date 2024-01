Christian Lindner und die Entfremdung Wie fern die FDP den Bauern ist - trotz Annäherungsversuche

Christian Lindner war vor ein paar Wochen auf einem Bauernhof in Brandenburg. Er trug Jeans, Gummistiefel, kletterte auf einen Traktor, und teilte ein Video davon auf Instagram. Seitdem geistert ein Screenshot von ihm durchs Netz, unter dem sich Userinnen und User in sozialen Netzwerken über seine sauberen Stiefel lustig machen. Die, so klärt das Team des Bundesfinanzministers unter dem Instagram-Post auf, Lindner privat gehören. Er trage sie zum Jagen und Reiten.