Coach gegen Stammtischparolen „Es kommen nur noch Terroristen ins Land? Und was ist mit dem syrischen Chefarzt?“

Herr Hufer, Sie befassen sich mit Populismus und geben Seminare, in denen man lernt, adäquat auf Stammtischparolen zu reagieren. Erwischen die Sie trotzdem manchmal noch auf dem falschen Fuß?

Ja, das tun sie. Als ich neulich in Wien im Taxi saß, fing der Fahrer in den paar Minuten bis zum Bahnhof an, über „die Ausländer“ herzuziehen, die angeblich nicht „hackeln“ – also arbeiten. Da habe ich kurz überlegt, ob ich mir diese Diskussion jetzt geben soll. Ich war sehr müde von dem Seminar, von dem ich gerade kam.