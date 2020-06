Corona-Ausbruch nach privaten Feiern : Göttingen droht Quarantäne-Brechern mit Einweisung

Kontaktpersonen von Infizierten in Göttingen sind nicht zu Tests erschienen. Der Krisenstab kündigt Zwangsmaßnahmen an, um den Ausbruch nach Privatfeiern in den Griff zu bekommen.