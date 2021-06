Sie kamen per Flugzeug von Sardinien nach München, um sich dort gegen Corona impfen zu lassen. Wie die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet, wurden über 100 Beschäftigte einer italienischen Urlaubsanlage an die Isar geflogen, um immunisiert zu werden.

Am 21. Mai kam es demnach am Flughafen zu einer Art Sonderimpfaktion. Während eines Tagestrips wurde die große Reisegruppe aus Italien gegen Covid-19 geimpft. Dabei soll es sich um Mitarbeiter:innen der Urlaubsanlage „Forte Village“ auf Sardinien handeln. Mit der Impfung des Personals sollen sich die Urlaubsgäste des Luxusressorts bei ihrem Aufenthalt wieder sicher fühlen. So habe ein Resort-Manager in einem TV-Beitrag auf dem italienischen öffentlich-rechtlichen Sender Rai 3 von einer „schützenden Blase“ für die wohlhabenden Besucher gesprochen.

Das Urlaubsresort umfasst acht Luxushotels und 13 Villen. Ende Mai hat sich dort die Fußball-Nationalmannschaft Italiens einquartiert und bereitete sich dort auf die Europameisterschaft vor. Auch das deutsche Team war dort schon zu Gast – 2006, als die Weltmeisterschaft im eigenen Land stattfand.

Nach der Impfung gab es bayrisches Bier

Bei ihrem Impfausflug habe die Reisegruppe laut Rai-TV-Bericht einen durchgetakteten Zeitplan gehabt: 9 Uhr Abflug auf Sardinien, 11 Uhr Ankunft in München, danach gleich zum Impfen in einem Hotel am Münchner Flughafen, wo sie den Covid-19- Impfstoff von Biontech bekommen haben sollen, so die „Süddeutsche Zeitung“. Anschließend habe es bayerisches Bier gegeben, bevor es frisch geimpft zurück in die Heimat ging.

War das ganze illegal? Zur „Süddeutscher Zeitung“ sagte das Bayerische Gesundheitsministerium, dass es nicht von dem ganzen Vorgang wisse und erklärte allgemein: „Es wurde den Ärzten überlassen, Priorisierungsentscheidungen nach ordnungsgemäßer ärztlicher Ermessensausübung selbst zu treffen.“

Weiter antwortet das Ministerium auf die Frage, ob ein Impftourismus im Sinne von Gesundheitsminister Klaus Holetschek und der Bayerischen Staatsregierung einschließlich Ministerpräsident Söder wäre, dass „ein von der SZ suggerierter Impftourismus, bei dem kommerzielle Interessen über medizinische Notwendigkeiten gestellt würden, würde der Berufsordnung der Ärzte widersprechen.“ Ärzte müssten ihr Handeln am Wohl des Patienten auszurichten haben und den Geboten der ärztlichen Ethik unterliegen“. Ein möglicher Verstoß gegen vertragsärztliche Pflichten wäre von der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns zu beurteilen.

Woher der Impfstoff kam und wer die Aktion organisiert hat, bleibt vorerst unklar. Sicher ist jedoch, dass wenige Tage vor der Gruppenimpfung der italienischen Ressort-Angestellten die Impfpriorisierung in den bayerischen Arztpraxen aufgehoben wurde. Den Impfstoff aber an ein Luxus-Resort im Mittelmeer zu geben, stand wohl nicht auf der Agenda von Ministerpräsident Markus Söder.