Corona-Variante EG.5 Wie gefährlich wird der Herbst?

Weltweit nehmen die Infektionen mit der Coronavariante EG.5 deutlich zu. Was bedeutet das für Deutschland, droht im Herbst womöglich eine weitere Krankheitswelle? Einschätzungen von drei Experten. Alle Folgen von 3 auf 1 finden Sie hier.

Es bleibt wichtig, den Impfempfehlungen zu folgen

Jörg Dötsch ist Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin, Uniklinik Köln. Er war Mitglied im Corona-Expertenrat der Bundesregierung, der im April 2023 aufgelöst wurde. Er sagt: Das Virus dürfte sich in der kälteren Jahreszeit stärker verbeiten.

Nach aktuellem Wissensstand gehört das Sars-Cov-2-Virus inzwischen zum Spektrum der Viren, die bei uns dauerhaft zirkulieren.

Wir müssen daher davon ausgehen, dass sich das Virus in der kälteren Jahreszeit wieder stärker verbreiten wird, ähnlich wie andere virale Erreger, darunter das echte Grippevirus oder RSV. So wie bei diesen wird es bei einem kleinen Teil der Infektionen erneut zu schweren Verläufen kommen.

Es bleibt daher wichtig, den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission zu folgen: Insbesondere Menschen über 60 oder Vorerkrankte sollten sich im Herbst mit einem angepassten Vakzin impfen lassen, wenn der letzte Kontakt mit Sars-Cov2 oder die letzte Impfung weiter als zwölf Monate zurückliegt. Bei Kindern und Jugendlichen gehen wir weiter von milden Verläufen aus – bei chronisch kranken Patienten sollte man das Virus allerdings weiter nicht unterschätzen.

Es ist nicht notwendig, sich Sorgen zu machen

Hendrik Streeck ist Direktor des Instituts für Virologie am Uniklinikum Bonn. Er war Mitglied im Corona-Expertenrat der Bundesregierung. Er sagt: Neue Varianten werden wir auch in den kommenden Jahren sehen.

Sars-CoV-2 hat sich unter die anderen Erreger von grippalen Infektionen gereiht. Daher ist im Herbst und Winter neben der Grippe auch mit einem Anstieg der Corona-Infektionen zu rechnen.

Es ist jedoch nicht notwendig, sich Sorgen zu machen oder eine außergewöhnliche Belastung der Krankenhäuser aufgrund von Corona-Infektionen zu befürchten. Bereits im vergangenen Sommer erreichten wir eine Grundimmunität in der Bevölkerung von über 95 Prozent. Zudem hatten die meisten Menschen, insbesondere seit der Omikron-Variante, Kontakt mit dem Virus.

Diese Immunität verschwindet nicht, sondern wird reaktiviert, wenn eine erneute Infektion mit dem Virus auftritt. Das ist auch bei neuen Varianten der Fall. So auch für die kürzlich von der WHO als neue besorgniserregende Variante eingestufte EG.5 Sublinie. Sie stellt eine Weiterentwicklung der vorherigen Omikron-Varianten dar. Solch eine Virusevolution ist vorhersehbar, und es ist zu erwarten, dass wir auch in den kommenden Jahren neue Varianten sehen werden.

Unangenehme Überraschungen sind nicht völlig auszuschließen

Emmanuel Wyler forscht am Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in Berlin-Buch. Er sagt: Nach wie vor kann das Virus – vor allem, aber nicht nur – für verletzliche Menschen gefährlich werden.

Das weltweite System zur Beobachtung von Sars-Cov-2 steht. Abwasserdaten zeigen, ob viel oder wenig Virus zirkuliert – gerade ist wieder eine „Sommerwelle“ sichtbar, wenn auch nicht so heftig und lang dauernd wie letztes Jahr. Die Erbgutbestimmung legt die fortlaufend neuen Varianten offen. Nach wie vor verändert sich das Virus schrittweise und nicht sprunghaft, was für uns viel problematischer wäre. Zudem sind für das aktuelle Virus passende RNA- und Protein-Impfstoffe verfügbar, und die Entwicklung noch besserer Impfungen geht weiter.

Obwohl Sars-Cov-2 damit beherrschbar erscheint: Unangenehme Überraschungen sind nicht völlig auszuschließen, und nach wie vor kann das Virus – vor allem, aber nicht nur – für verletzliche Menschen gefährlich werden.

Gerade wenn wie im letzten Winter wieder viele Atemwegsviren gleichzeitig zirkulieren, schützen uns alle Mittel wie Homeoffice, Maßnahmen für saubere Luft und passende Masken vor allem in Arztpraxen und Krankenhäusern.