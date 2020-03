Am Tag eins des kompletten Shutdowns in Italien sieht es aus, als könne es noch stiller werden im Land: In den Fabriken, die auch das jüngste Dekret der Regierung in Rom vom Wochenende nicht geschlossen hat, wird gestreikt. Die Beschäftigten in der Metallindustrie der Lombardei fordern, dass die Liste der Firmen kürzer wird, die weiter arbeiten dürfen – ihre eigenen zum Beispiel: „Wir meinen, dass die Lombardei schärfere Bestimmungen darüber braucht, wer noch produzieren darf“, sagte Marco Bentivogli von der Gewerkschaft Cisl.

Schon am Sonntag hatten die Gewerkschaften bei Premier Conte protestiert und ihm vorgeworfen, das am runden Tisch – auch mit ihnen – abgesprochene Dekret auf Druck des Unternehmerverbands Confindustria verändert zu haben. Die Lombardei ist das industrielle Herz des ganzen Landes und die Region mit den höchsten Ansteckungs- und Totenzahlen in ganz Italien.

An den Fließbändern Angst vor Ansteckung

Tatsächlich hatte Premier Conte in seiner Video-Botschaft in der Nacht zum Sonntag noch angekündigt, es würden alle Unternehmen, Büros und Fertigungen dichtgemacht, die nicht nötig seien, um die Grundversorgung – Lebensmittel, Medikamente, Post- und Bankenservice – zu decken.

Auf der Liste der Ausnahmen, die am Sonntag bekannt wurde, standen dann aber auch die gesamte Chemiebranche, die Produktion von Reifen, Plastik, Stoffen – Kleidung ausgenommen -, und Autowerkstätten. Zudem haben die Firmen, wie von Verbandschef Vincenzo Boccia gefordert, mit dem Absperren der Werkstore nun Zeit bis Mittwoch, falls laufende Produktion dies noch erfordert.

Hintergrund über das Coronavirus:

Das führte zu einem Aufschrei der Basis an den Fertigungsstraßen im Norden, die auch die Führungen der Gewerkschaften Cgil, Cisl und Uil unter Druck setzten. Alle drei erklärten am Sonntagabend ihre Bereitschaft zum Streik.

Es geht dabei nicht nur um die Gefahren, denen sie sowieso auf dem Arbeitsweg und am Band ausgesetzt sind, sondern auch darum, dass am Arbeitsplatz Schutzvorkehrungen getroffen werden. Weil sie sich von ihrer Unternehmensleitung nicht geschützt sahen, traten schon in der vergangenen Woche etwa die Beschäftigten des Hausgeräteherstellers Electrolux in Treviso in den Ausstand.

Von Samstag auf Sonntag waren die Toten- und Ansteckungszahlen sowohl in Norditalien wie auch im ganzen Land – der Süden bleibt weiter weitgehend verschont – etwas weniger dramatisch gestiegen. Dies war letzte Woche schon einmal der Fall, danach explodierten die Zahlen. Angelo Borrelli, der Chef der Zivilschutzbehörde und Regierungsbeauftragte für die Corona-Krise, warnte entsprechend vor voreiligen Schlüssen.

Mehr zum Thema Italien steht still So reagiert die Regierung in Rom auf neue Corona-Schreckenszahlen

Es wäre allerdings möglich, dass die Lage sich tatsächlich entspannen könnte: Einen Shutdown ähnlich wie er seit diesem Wochenende in Deutschland gilt, hat Italien bereits seit dem 9. März. Epidemiologen wiesen mehrfach darauf hin, dass sich die Auswirkungen dieser Einschränkungen erst nach etwa zwei Wochen in den Ansteckungszahlen bemerkbar machen.