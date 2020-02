Der FDP-Politiker Thomas Kemmerich ist zum neuen Thüringer Ministerpräsidenten gewählt worden. Im dritten Wahlgang erhielt Kemmerich am Mittwoch im Erfurter Landtag 45 Stimmen und damit eine Stimme mehr als der bisherige Amtsinhaber Bodo Ramelow (Linke). Damit stimmte die AfD-Fraktion offenbar geschlossen für den FDP-Kandidaten, ihr eigener Bewerber Christoph Kindervater erhielt keine Stimme.

Björn Höcke, (r) Fraktionsvorsitzender der AfD, gratuliert Thomas Kemmerich (l., FDP), dem neuen Thüringer Ministerpräsidenten. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Kemmerich ist erst der zweite Ministerpräsident der FDP in der Geschichte der Bundesrepublik. Der liberale Politiker Reinhold Maier war von 1945 bis 1952 Ministerpräsident von Württemberg-Baden und dann von April 1952 bis September 1953 Regierungschef des neuen Bundeslandes Baden-Württemberg.

Die Reaktionen reichen von Fassungslosigkeit bis zu Glückwünschen. Ein Überblick (der Artikel wird laufend aktualisiert):

Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, zeigt sich „entsetzt“ über die Wahl. „Damit verlässt die FDP den Konsens der demokratischen Parteien, nicht mit der AfD zusammenzuarbeiten oder auf die Unterstützung der Rechtspopulisten zu zählen“, sagt Schuster der Zeitung Jüdische Allgemeine.

Der Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees, Christoph Heubner, sprach von einem Damm- und Tabubruch in Deutschland. „Dass es gerade dieser rechtsextremen Höcke-AfD so leicht gelungen ist, die demokratischen Parteien als konsensunfähig vorzuführen, ist ein politisches Desaster mit weitreichenden Folgen“, erklärte Heubner in Berlin.

Die oft gehörten Beschwörungen zur Abgrenzung von der AfD würden immer unglaubwürdiger. In der Auseinandersetzung mit Neonazis und Rechtsextremen in Europa sei dies für Überlebende des Holocaust ein fatales Signal aus Deutschland, so Heubner.

Video 00:52 Min. Wahl in Thüringen - das sind die Reaktionen

FDP-Politikerin nennt Vorgehen "unerträglich"

In Teilen des FDP-Bundesvorstands löste die Wahl Entsetzen aus. Marie-Agnes Strack-Zimmermann twitterte: „Ich schätze Thomas Kemmerich persönlich. Ich verstehe seinen Wunsch, Ministerpräsident zu werden. Sich aber von jemandem wie Höcke wählen zu lassen, ist unter Demokraten inakzeptabel & unerträglich. Es ist daher ein schlechter Tag für mich als Liberale.“

SPD entsetzt: „Tiefpunkt der Nachkriegsgeschichte“

Auch die SPD-Spitze reagierte mit Empörung und Entsetzen auf die Wahl. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil nannte den Tag einen „Tiefpunkt der deutschen Nachkriegsgeschichte.“

Der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert mahnte, dass dieser Tag in die Geschichtsbücher eingehen würde. Der „Tabubruch, der AfD zu echter Macht verholfen zu haben, wir nun für immer mit CDU und FDP verbunden sein“, schrieb er. „Die Masken sind gefallen.“ „Es werden jetzt spannende Tage. Wachsamkeit ist das Gebot der Stunde“, fuhr Kühnert fort.

Außenminister Heiko Maas (SPD) äußerte sich klar auf Twitter: „Sich von Rechtsextremen zum Ministerpräsidenten wählen zu lassen, ist komplett verantwortungslos. Gegen die AfD müssen alle Demokraten geschlossen zusammenstehen. Wer das nicht versteht, hat aus unserer Geschichte nichts gelernt“, schrieb er.

Der Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel sagte dem Tagesspiegel: „Das ist ein historischer Bruch: zwei bürgerlich-demokratische Parteien konspirieren mit Feinden der Demokratie - der rechtsextremen Höcke-AfD. Dieses abgezocktes Spiel, bei dem für CDU und FDP die Macht wichtiger ist als der Anstand, gibt die Demokratie der Lächerlichkeit preis gibt.“ Wer glaube, dass CDU und FDP nichts von dem AfD-Vorhaben gewusst hätten, „glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten“, schrieb Gabriel auf Twitter.

Die SPD-Politikerin Katharina Barley schrieb auf Twitter: „An diesem Tag habt ihr eure Unschuld verloren, CDU und FDP. FDP-Mann lässt sich von CDU und AfD zum MP wählen. Und nicht von irgendeiner AfD, auch noch von Höcke. Das ist der, den man Nazi nennen darf, juristisch bestätigt. Eure Verantwortung wiegt schwer.“

Gemischte Reaktionen in der CDU

In der CDU waren die Reaktionen gemischt. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer kritisierte die CDU in Thüringen. „Das ist kein guter Tag für Thüringen. Die CDU in Thüringen hat nicht akzeptiert, dass sie die Wahl verloren hat & es keine Zusammenarbeit mit AFD geben kann“, schrieb Kretschmer auf Twitter.

Der CDU-Politiker Ruprecht Polenz schrieb auf Twitter: „Der FDP-MP Kemmerich kann nur mit Stimmen von FDP, CDU und der völkisch-nationalistischen AfD gewählt worden sein. In eine von der AfD tolerierte FDP-Regierung darf die CDU nicht eintreten. Es sollte so schnell wie möglich Neuwahlen geben.“

Der Bundesvorsitzende der Werteunion Alexander Mitsch von der CDU hingegen gratuliert auf Twitter „Thüringen und Deutschland“ zu der Wahl. „Die Vernunft und das bürgerliche Lager“ hätten gesiegt.

Auch der Ostbeauftragte der Bundesregierung Christian Hirte (CDU) gratulierte Kemmerich auf Twitter und wünscht ihm viel Erfolg. „Deine Wahl als Kandidat der Mitte zeigt noch einmal, dass die Thüringer RotRotGrün abgewählt haben,“ schreibt Hirte. Er ist auch stellvertretender Vorsitzender der CDU Thüringen.

Linken-Politikerin schmeißt Kemmerich Blumenstrauß vor die Füße

Die Linke reagierte mit Entsetzen und kritisiert auf Twitter die FDP und Christian Lindner. „Lieber mit Faschisten regieren, als nicht regieren“ hieß es auf dem Twitter-Account der Partei in Anlehnung an Linders berühmte Aussage, er wolle lieber gar nicht regieren als falsch regieren

Der Bundesvorsitzende der Linken, Bernd Riexinger, bezeichnete Kemmerichs Wahl genauso wie Juso-Chef Kühnert als "Tabubruch". "Wie weit sind wir gekommen, dass die FDP einen Ministerpräsidenten Kemmerich wählen lässt mit den Stimmen des Faschisten Höcke und der AfD? Das ist ein Tabubruch, der weitreichende Folgen haben wird", schrieb Riexinger in einer ersten Reaktion bei Twitter. FDP und CDU müssten jetzt einiges erklären.

Susanne Henning, die Landesvorsitzende der Linken in Thüringen, hat dem frisch gewählten Ministerpräsidenten Kemmerich einen Blumenstrauß vor die Füße geschmissen. Das zeigt ein Video aus dem Thüringer Landtag.

Jan Korte, der Parlamentarische Fraktionsgeschäftsführer der Linken im Bundestag, sagte dem Tagesspiegel: „Dass FDP und Union nur wenige Tage nach dem Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus offen mit Faschisten paktieren macht mich fassungslos. Die Bürgerlichen haben offenkundig aus der Geschichte nichts gelernt.

Wer einer faschistischen Partei zu Regierungseinfluss verhilft, um einen linken Ministerpräsidenten zu verhindern, dem fehlt jeglicher politischer Anstand. Ich erwarte, dass sich Merkel, AKK und Lindner umgehend zu dieser Zäsur in der deutschen Geschichte verhalten.“

Der Linken-Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch bedankte sich auf Twitter bei dem bisherigen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow. Dass gerade die FDP sich mit Stimmen der AfD wählen lasse, bezeichnete er als „unfassbar“. „Liberal? Einfach Pfui!“ schreibt Bartsch auf Twitter.

Freude bei AfD-Vorsitzender Alice Weidel

Die AfD-Vorsitzende Alice Weidel freute sich auf Twitter und gratulierte Kemmerich. „An der AfD führt kein Weg mehr vorbei!“ schrieb sie.

„Der FDP-Politiker Thomas Kemmerich ist mehr eine Notlösung, aber diese Nachteile mussten hingenommen werden“, sagte der stellvertretende AfD-Bundessprecher Stephan Brandner. Dank der AfD stehe eine bürgerliche Mehrheit in Thüringen. „Ich hoffe, dass die Thüringer Politik jetzt bürgerlich wird und wir alle gemeinsam in der Lage sind, das rot-grüne Feuchtbiotop auszutrocknen.“ Der Thüringer Bundestagsabgeordnete stand in der Vergangenheit immer wieder in der Kritik. Er hatte etwa auf Twitter die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Rocksänger Udo Lindenberg, einen Kritiker der AfD, mit der Bemerkung „Judaslohn“ kommentiert.

Ähnlich wie Brandner äußerte sich der AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Alexander Gauland. „Das war ein Opfer“, kommentierte er den Schritt, dem eigenen Kandidaten im dritten Wahlgang keine Stimme zu geben. Zugleich zeigte er sich selbstbewusst: „Das Ausgrenzen der AfD funktioniert nicht“ Die AfD wünsche Kemmerich „eine glückliche Hand“.

Grünen-Politiker von Notz fordert Kemmerichs Rücktritt

Bei den Grünen ist die Empörung groß: Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Konstantin von Notz forderte Kemmerich zum sofortigen Rücktritt auf, „um nicht wieder gut zu machenden Schaden von seiner Partei FDP abzuwenden.“

Auch die thüringische Landtagsabgeordnete Madeleine Henfling zeigte sich auf Twitter fassungslos. „Die FDP lässt sich von Faschisten ins Amt heben und die CDU ist ihr willfähiger Gehilfe!“ (mit epd, dpa)