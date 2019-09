Dieser Tag hat sich ins Gedächtnis gebrannt: Vor 18 Jahren erschütterten die Terroranschläge auf das World Trade Center in New York und das Pentagon in Washington die Welt. Bei den Anschlägen kamen fast 3000 Menschen ums Leben. Weltweit konnten Millionen Menschen die dramatischen Ereignisse live am Fernseher verfolgen.

Fast jeder hat eine Antwort auf die Frage: Wo waren Sie am 11. September? Der Journalist und Influencer Tibor Martini hat sie auf Twitter gestellt. Wir dokumentieren eine Auswahl der Antworten.

(Tsp)