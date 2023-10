„Das ist keine Grenzkontrolle!“ Irreguläre Migration in Nordostbayern

Die Polizeipferde scharren mit den Hufen. Ihr Arbeitgeber ist der Freistaat Bayern: „Die Reiterstaffel eignet sich besonders gut, um die grüne Grenze zu überwachen“, findet Michael Mühlbauer von der bayrischen Grenzpolizei in Waidhaus, einem Örtchen in der Oberpfalz im Nordosten Bayerns.

Gleich nebenan ist die tschechische Grenze. Auf den Landstraßen, die sich durch den Wald schlängeln, ist nicht viel los. Eigentlich ist die Region ein beliebtes Urlaubsziel für Wanderer und Radfahrer. Doch es sind nicht nur Urlaubswanderungen, die hier stattfinden: auch Flüchtlinge und Migranten kommen über die tschechische Grenze nach Deutschland.

In diesen Tagen wird hitzig über die Migrationspolitik diskutiert. Die Union fordert stationäre Grenzkontrollen an den Grenzen zu Tschechien und Polen. Vielerorts sind die Kommunen an der Belastungsgrenze. Im September kündigte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) „flexible“ und „mobile“ Kontrollen an den Grenzen zu Polen und Tschechien an. Diese Kontrollen haben bereits begonnen, so das Innenministerium gegenüber dem Tagesspiegel: Sie können unterschiedliche Formen annehmen: Mal sind es Kontrollen auf der Grenzlinie, mal gemeinsame Streifen in Zusammenarbeit mit den tschechischen oder polnischen Behörden.

„Es ist brutaler als bisher“

Am Rastplatz Ulrichsberg an der A6, unweit der tschechischen Grenze, steht Grenzpolizist Michael Mühlbauer. Bayrische Grenzpolizei, Bereitschaftspolizei, Bundespolizei und Zoll sind mit einem guten Dutzend Fahrzeugen und rund 30 Beamten vor Ort. Aber: „Das ist keine Grenzkontrolle“ – diesen Satz wird Mühlbauer heute noch häufiger sagen. Was denn dann? Eine „stationäre Kontrollstelle“ heißt es in einer Mail, „verstärkte Kontrolle im grenznahen Raum“ nennt es Mühlbauer auch.

Früher konnte man hier unbeschwert in der Natur unterwegs sein. Das ist vorbei. Eine Anwohnerin

„Immer mal wieder“ machen sie hier diese Kontrollen, erzählt Mühlbauer. Genauer will er nicht werden. Die Kontrolle sei Routine und habe nichts mit den angekündigten flexiblen Kontrollen von Nancy Faeser zu tun.



Mühlbauers Kollegen winken häufig LKW und Transporter mit ukrainischem oder tschechischem Kennzeichen raus. Die Ladeflächen werden kontrolliert, ein Beamter schaut, ob sich zwischen den Rädern eines Sattelschleppers jemand verbirgt. Doch da ist niemand. Irreguläre Einreisen werden an diesem Tag nicht festgestellt.

Eine Mitarbeiterin in einem Oberpfälzer Hotel wohnt nahe der A6 an der tschechischen Grenze. Häufig kreisten dort Polizeihubschrauber, erzählt sie. „Es ist brutaler als bisher“, sagt sie. Eine Freundin von ihr habe diesen Sommer in einem Straßengraben Migranten entdeckt, die sich dort versteckten.

Ebenfalls diesen Sommer, erzählt die Hotelmitarbeiterin, sei sie selbst Polizisten in einem verlassenen Waldstück begegnet, die, wie sie glaubt, auf der Suche nach Migranten waren: „Die Leute werden im Wald ausgesetzt und wandern zu Fuß in die nächste Ortschaft.“ Um ihre Kinder hat sie Angst. „Früher konnte man hier unbeschwert in der Natur unterwegs sein. Das ist vorbei.“

Wolfgang Voit ist Staatsanwalt in Weiden, einer Stadt in der Oberpfalz etwa 30 Kilometer von der tschechischen Grenze entfernt. Seine Kollegen und er sind unter anderem für die Schleuserkriminalität bei Waidhaus zuständig. Migranten würden von Schleusern in Dörfern nahe der Grenze geplant abgesetzt: „Das wird wahrgenommen, wenn da eine Gruppe von 25 Migranten rum steht und das regelmäßig passiert.“

Wir sind noch am Anfang der zu erwartenden Welle. Wolfgang Voit, Staatsanwaltschaft Weiden

„Insgesamt haben die Schleusungen zugenommen“, sagt Wolfgang Voit. Im vergangenen Herbst gab es aber deutlich mehr Schleusungen, erinnert sich der Staatsanwalt. „Man sieht auch häufig, dass sich Routen verlagern, je nachdem, wo viel kontrolliert wird.“ Bis jetzt seien die Zahlen geringer als letzten Herbst.

Was bringt es am Ende?

Voit vermutet, dass Kontrollen der tschechischen und slowakischen Behörden die Zahl der Ankömmlinge eindämmt: „Dort wird momentan verstärkt kontrolliert.“ In der Vergangenheit seien hier vor allem Syrer und Iraker über die Grenze gekommen, das sei nun anders: „Im letzten Jahr gab es einen starken Anstieg von türkischstämmigen Menschen, vorwiegend aus den kurdischen Gebieten.“ Voit glaubt, dass die illegalen Einreisen und Schleusungen in den kommenden Wochen noch zunehmen werden: „Wir sind noch am Anfang der zu erwartenden Welle.“

Egal, ob man es „stationäre Kontrollstelle“ oder „flexible Grenzkontrolle“ nennt – die Frage ist, was solche Kontrollen bringen: Denn auch wenn illegale Einreisen festgestellt werden, muss, wenn jemand um Asyl bittet, dieser Anspruch geprüft werden. Hinzukommen Ausweichbewegungen der Schleuser. Zudem binden stationäre Grenzkontrollen viel Personal, glaubt auch Michael Mühlbauer. Immerhin: durch Kontrollen können Schleuser dingfest gemacht werden.

Ganz vergeblich ist Mühlbauers Kontrolle nicht: Ein paar zur Fahndung ausgeschriebene fischen seine Leute heraus. Ein Mann hat ein kleines Döschen dabei. Darin: ein bisschen Haschisch.