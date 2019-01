Unbekannte Hacker haben persönliche Daten und Dokumente von hunderten deutschen Politikern, anderen Prominenten und Journalisten im Internet veröffentlicht. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist betroffen. Zuerst hatten das RBB Inforadio und die "Bild"-Zeitung am Freitag berichtet. Auch private Chats und Kreditkarteninformationen waren einsehbar.

Wer für den Hack verantwortlich ist und mit welcher Absicht die Daten verbreitet wurden, ist demnach noch unklar. Betroffen seien nach Informationen des RBB, mit Ausnahme der AfD, alle Parteien im Bundestag: CDU/CSU, SPD, Grüne, Linke und die FDP.

Nach Angaben der Bundesregierung sind keine sensiblen Daten des Bundeskanzleramts betroffen. Auch nicht hinsichtlich von Bundeskanzlerin Angela Merkel, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz am Freitag in Berlin. Das Kanzleramt habe am späten Donnerstagabend Kenntnis von der Attacke erhalten. Neben Privatpersonen seien Politiker aus allen Ebenen betroffen. Diese schließe den Bundestag, das EU-Parlament, Landtag und kommunale Gremien ein.

Die Bundesregierung nehme den Vorfall "sehr, sehr ernst", sagte die Sprecherin. Die Behörden arbeiteten mit Hochdruck an der Aufklärung des Falles. Dies werde aber wohl noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Sie warnte, die veröffentlichten Daten seien mit "großer Vorsicht zu handhaben". Selbst in authentische Dokumente könnten gefälschte Daten eingeschleust worden sein.

Das Nationale Cyber-Abwehrzentrum übernahm die zentrale Koordination zu dem Fall. Ein Sprecher des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sagte AFP, seine Behörde prüfe den Vorgang in Zusammenarbeit mit weiteren Bundesbehörden "intensiv". Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) sichtet derzeit das veröffentlichte Material, wie eine Sprecherin sagte.

Veröffentlicht wurden vor allem Kontaktdaten wie Handynummern und Adressen von Politikern aus dem Bundestag und zum Teil auch aus der Landespolitik, wie die Potsdamer Neuesten Nachrichten erfuhren. Aus Brandenburg wurden etwa Datensätze von fast der gesamten CDU-Fraktion sowie einzelnen Politikern von Linke, SPD und Grünen veröffentlicht.

In den Veröffentlichungen sind zum Teil auch äußerst persönliche Daten wie Privatadressen zu finden, etwa die von Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke. Von einem Großteil der Politiker, darunter auch Brandenburgs CDU-Chef Ingo Senftleben, wurden außerdem die privaten E-Mail-Adressen sowie Handynummern veröffentlicht.

Besonders brisant: Von der SPD-Landtagsabgeordneten Klara Geywitz und dem CDU-Abgeordneten Rainer Genilke wurden auch zahlreiche private Facebook-Nachrichten publiziert. Darunter sind auch Absprachen mit Parteikollegen zu finden.

Die Dokumente sind laut dem RBB zum Teil mehrere Jahre alt. Politisch brisante Dokumente fanden sich demnach im Zuge einer ersten Durchsicht nicht.

Veröffentlicht als Adventskalender auf Twitter

Laut dem Bericht wurden die Links zu den Leaks bereits vor Weihnachten auf einer Art Adventskalender auf einem Twitter-Account veröffentlicht. Unter anderem sind dort E-Mail-Adressen und eine Fanxnummer von Merkel zu finden. Inwieweit die Daten allesamt authentisch sind, blieb zunächst unklar. Die Inhaber des Accounts beschreiben sich selbst mit Begriffen wie "Security Researching", Künstler, Satire und Ironie. Der Twitter-Account wurde mittlerweile gesperrt.

Auf dem Account würden seit Sommer 2017 immer wieder persönliche Daten von mehr oder minder prominenten Personen veröffentlicht. Der Account gehöre zu einer Internet-Plattform, der Betreiber soll sich in Hamburg befinden. Der Account hat inzwischen mehr als 17.000 Follower.

Barley: Urheber wollen Vertrauen in Demokratie beschädigen

Betroffen vom Hacker-Angriff ist auch der SPD-Bundestagsabgeordnete Florian Post. Seinen Worten nach sind aber nicht alle ihn betreffenden Daten echt. „Es ist mindestens eine gefälschte Datei dabei. Die gehört mir nicht, sie wurde mir nie geschickt, und ich hab sie nicht gespeichert“, sagte Post der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Diese werde aber in den Listen als seine Datei ausgewiesen.

Andere Informationen seien aber echt, so seien beispielsweise Kontoauszüge von ihm veröffentlicht worden. „Man fühlt sich ausgeliefert, ich bin ziemlich geschockt“, sagte Post. Er wolle sich nun von einem Anwalt über mögliche rechtliche Schritte beraten lassen.

Unter den Opfern des Hackerangriffs sind der "Bild"-Zeitung zufolge auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, die Moderatoren Jan Böhmermann und Christian Ehring, Bands und Künstler wie der Deutsch-Rapper Marteria und die Band K.I.Z, sowie Journalisten von ARD und ZDF. Der Zeitung zufolge kamen die Angreifer unter anderem bei Grünen-Chef Robert Habeck, SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil und Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel an besonders viele sensible Daten.



Erste Untersuchungen bei den betroffenen Parteien hätten ergeben, dass sich die Hacker möglicherweise Zugang über das E-Mail-Programm Outlook verschafften, schrieb die "Bild"-Zeitung weiter. Das BSI teilte auf Twitter mit, das Regierungsnetz sei nach bisherigen Erkenntnissen nicht betroffen.

Die FDP im Bundestag leitete juristische Schritte ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand seien zentrale Systeme der FDP-Fraktion nicht betroffen, sagte ein Sprecher der Fraktion am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die Fraktion prüfe den Fall in enger Abstimmung mit den zuständigen Stellen.

Nach Einschätzung von Justizministerin Katarina Barley (SPD) ist die Veröffentlichung sensibler Daten ein „schwerwiegender Angriff“. „Die Urheber wollen Vertrauen in unsere Demokratie und ihre Institutionen beschädigen“, erklärte Barley am Freitag. Die Täter müssten rasch ermittelt und ihre möglicherweise politischen Motive aufgeklärt werden. „Kriminelle und ihre Hintermänner dürfen keine Debatten in unserem Land bestimmen“, mahnte Barley. (Tsp, AFP, dpa)