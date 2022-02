Ukraine-Konflikt belastet Aktienmarkt

Der Ukraine-Konflikt wird in der neuen Woche am Aktienmarkt zu einer großen Belastung. Ein befürchteter Einmarsch Russlands in das Nachbarland hatte schon am Freitag die Kurse an den US-Börsen auf Talfahrt geschickt. Am Montag geht es nun auch für den Dax weiter deutlich bergab.

So rutschte der deutsche Leitindex in der ersten Stunde nach der Xetra-Eröffnung klar unter die runde Marke von 15.000 Punkten. Er stand zuletzt 3,25 Prozent tiefer beim Stand von 14.923 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Werte verlor 3,35 Prozent auf 32.285 Punkte. Das Leitbarometer der Eurozone, der EuroStoxx 50, verbuchte einen Abschlag von 3,2 Prozent. Konjunktur- und Unternehmensnachrichten bewegen zum Wochenstart eher wenig. Ohnehin geht es in der Berichtssaison in dieser Woche etwas ruhiger zu.