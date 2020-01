Ozan Iyibas will nicht reden. Noch nicht. Nicht nach dem, was in den vergangenen Tagen passiert ist. Er will erst den Abend abwarten. Denn am heutigen Freitag bekommt die CSU im oberbayrischen Neufahrn nahe München womöglich doch noch ihren ersten muslimischen Kandidaten auf ein Bürgermeisteramt für die kommenden Kommunalwahlen am 15. März.

Ministerpräsident Söder bedauerte den Vorfall

Vor wenigen Tagen war der muslimische Kandidat Sener Sahin wegen massiven Widerständen an der Parteibasis von seiner Kandidatur zurückgetreten und hatte die CSU deutschlandweit in Erklärungsnot gebracht. Sahin ist erfolgreicher deutscher Unternehmer mit türkischen Wurzeln, war als Spieler und Trainer viele Jahre im heimatlichen Fußballklub engagiert und ist mit einer Katholikin verheiratet.

Die CSU-Parteispitze um Ministerpräsident Markus Söder hatte den Vorfall bedauert, Generalsekretär Markus Blume sollte Sahin überreden, doch noch zu kandidieren. Aber dieser blieb bei seiner Entscheidung. „Wenn sie mich nicht wollen, muss ich das auch nicht machen“, sagte er verschiedenen Medien.

Generalsekretär Blume sah nach Tagesspiegel-Anfrage bei der CSU „keine Geschichte“ und verwies auf das Grundsatzprogramm der Partei, in der es heißt: „Unsere Partei steht allen Menschen offen, die sich zu diesen Grundwerten und unseren Zielen bekennen – unabhängig von ihrem persönlichen Glauben.“

Zu der Nominierung von Ozan Iyibas sagte Blume im Bayerischen Rundfunk: „An seinem Beispiel zeigt sich: In der CSU ist heute alles möglich.“ Offenbar hatten einige Mitglieder das in Wallerstein noch anders gesehen. Der 44-jährige Sahin berichtete, dass von rund 50 Mitgliedern rund zehn mit ihrem Rückzug aus der Partei gedroht hätten.

Bei den Grünen, die in Neufahrn den Bürgermeister stellen, erwartet man bei einer möglichen Wahl von Ozan Iyibas, der Alevit ist, dass die CSU eine Art Muster-Muslimwahlkampf inszenieren werde. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im bayerischen Landtag, Katharina Schulze, sagte dem Tagesspiegel: „Ich kann an dem Normalen, dass ein Neufahrner Bürger gleich welcher Konfession für das Bürgermeisteramt kandidiert, nichts Außergewöhnliches entdecken. Irritierend und verstörend ist die Debatte innerhalb der CSU darüber.“

Katharina Schulze, Grünen-Fraktionschefin im Landtag. Foto: Sven Hoppe/dpa

Bisher hat die CSU so gut wie keinen muslimischen Mandatsträger, einer dieser ganz Wenigen ist der Erlanger Mehmet Sapmaz, ebenfalls Unternehmer und seit 2008 im Stadtrat. Eigentlich wollte er aus persönlichen Gründen nicht mehr antreten, mehr Zeit für andere Dinge haben. Aber dann bekam er jüngst einen persönlichen Anruf von CSU-Innenminister Joachim Herrmann, der ihm sagte, die Partei sei als Volkspartei in einem großen Umbruch und dafür „brauchen wir Dich“. Sapmaz steht jetzt wieder zur Wahl.

Er sagt, grundsätzlich sei seine Partei schon auf dem richtigen Weg. Das hätte ihm die Reaktion der Parteispitze nach Wallerstein gezeigt. Sapmaz sagt aber auch: „Die pauschalen Vorurteile gegen den Islam führen bei einigen unserer Leute an der Basis zu einer Sippenhaft derer, die längst gesellschaftlich etabliert und integriert sind. Das ist traurig.“

CDU und CSU sind unter Migranten heute beliebteste Parteien

Offenbar hat die CSU-Spitze auch die jüngste Studie des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVP) genau gelesen, die sich alle zwei Jahre mit den Parteipräferenzen von Zuwanderinnen und Zuwanderern beschäftigt. Erstmals haben sich diese Präferenzen deutlich zugunsten der Union verschoben.

Vor allem bei der Gruppe der Türkischstämmigen verliert die SPD massiv – von 69,8 auf 37 Prozent. Die Unionsparteien sind erstmals mit 43,2 Prozent beliebteste Parteien unter den Personen mit Migrationshintergrund. Andererseits sind die einst starken Bindungen der Union an die Gruppe der Spät-Aussiedler von 45 auf 40 Prozent gesunken. Die Türkeistämmigen wiederum wenden sich von der SPD eher der Union zu.

Allerdings fühlen sich viele Muslime in Bayern diskriminiert

Zwar betont die CSU auch immer wieder, dass die Religionszugehörigkeit keine Rolle spiele, die Ergebnisse der SVP-Studie konterkarieren diese Aussage allerdings. So sagen 43 Prozent der Befragten mit Migrationszugehörigkeit, dass christlicher Glaube ein wichtiges Kriterium sei, um zur Gesellschaft in Deutschland zu gehören. Für Bayern hat die SVP 2018 herausgefunden, dass sich wiederum knapp 44 Prozent der Befragten muslimischen Glaubens wegen ihrer Religion diskriminiert fühlen, 22 Prozent davon „stark“.

Mehmet Sapmaz, CSU-Mitglied und Stadtrat in Erlangen Foto: Patrick Guyton

Der langjährige bayrische Integrationsbeauftragte Martin Neumeyer von der CSU, selbst ein gläubiger Katholik vom Land und Landrat von Kelheim, sagte dem Tagesspiegel: „In Wallerstein ist eine kluge Chance vertan worden, weil es noch zu große Ressentiments gibt.“ Ein Bürgermeister sei für ihn eben eine Art „Meister der Bürger“, und diese Eigenschaften habe der Kandidat Sener Sahin mitgebracht.

Dennoch glaubt auch Neumeyer, dass seine Partei sich längst auf den Weg gemacht habe, um auch Migranten für sich zu gewinnen. „Es ist eine Entwicklung da, auch wenn sie sehr langsam voranschreitet.“ Neumeyer ist sich sicher, dass „Parteitagsbeschlüsse von oben nicht helfen, um Ängste abzubauen“. Ein Stockkonservativer, glaubt er, der trete eben einfach aus.

Die Beharrungskräfte an der Basis der CSU sind groß

Markus Söder weiß, dass er seine Partei den städtischen, grünen Milieus und auch den Migranten öffnen muss, denn allein mit der konservativen Klientel, sagt ein hoher CSU-Funktionär, werde man keine Mehrheiten mehr gewinnen. Doch der Versuch, auf dem vergangenen Parteitag eine Frauenquote einzuführen, hat gezeigt, wie groß die Beharrungskräfte an der Basis sind.

Hinter vorgehaltener Hand geben CSU-Leute auch zu, dass die populistische Rhetorik von 2015 bis 2018 an der Basis nicht plötzlich aus den Köpfen zu zaubern sei. Noch im April 2016 sagte beispielsweise der CSU-Landtagsabgeordnete Josef Zellmeier bei einer Aktuellen Stunde zum Thema Integration: „Vorgabe ist das, wie wir in Bayern leben wollen und nicht das, was andere zu uns bringen.“

Doch es gibt keine Alternative für die CSU, sie muss sich als Volkspartei neu finden. Der ewige Spagat sich konservativ, liberal und modern zu zeigen wird noch schwieriger, davon erzählen auch die letzten Wahlergebnisse. Zurzeit liegt die CSU bei mickrigen 36 Prozentpunkten in den Umfragen, nochmals einen Prozent weniger als bei der Landtagswahl 2018. Aber Söders Werte sind gestiegen, auf gute 67 Prozent Zustimmung. Das wird am Ende, für den Prozess in der Partei, vielleicht entscheidend sein. Denn die Wähler mit Migrationshintergrund, vor allem die Türkischstämmigen, haben nichts gegen starke Führung.