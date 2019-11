Marcel Fratzscher leitet das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) und ist Professor für Makroökonomie an der Berliner Humboldt-Universität.

Soll die Grundrente bedarfsgerecht sein, sodass alle eine stärkere Absicherung haben, würde dies eine Bedürftigkeitsprüfung erfordern, wie von der CDU gefordert? Oder soll sie leistungsgerecht sein und explizit die Lebensleistung besser honorieren, was eine Bedürftigkeitsprüfung ausschließen sollte, wie von der SPD vorgeschlagen? Der aktuelle Streit um die Grundrente offenbart ein großes Dilemma, in dem unser Rentensystem steckt

Derzeit funktioniert das Rentensystem nach dem Äquivalenzprinzip: Wer mehr einzahlt, bekommt später entsprechend mehr monatliche Rente. Es lässt aber zum einen außer Acht, dass Menschen mit geringen Löhnen statistisch eine deutlich geringere Lebenserwartung haben und somit kürzer Rentenleistungen beziehen, sie erhalten also über die Zeit weniger Leistungen in Relation zu ihren Beiträgen. Zum anderen erhalten viele, die in ihrem Leben nur geringe Löhne hatten, im Alter nicht genug zum Leben aus der gesetzlichen Rentenversicherung, um den einfachen Bedarf zu decken.

Die Grundsicherung nehmen viele dennoch nicht in Anspruch, obwohl sie ihnen zustünde – sei es aus Scham, sei es, weil sie nicht wollen, dass ihre Kinder für sie zahlen müssen. Diesen Ungerechtigkeiten will die SPD mit der Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung Abhilfe schaffen – und bringt damit die Koalition zum Wanken. Eine Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung käme vielen zugute.

Viele sehen aber darin auch neue Ungerechtigkeiten: Vermögende wie Immobilienbesitzer, die aber wenige Ansprüche an die gesetzliche Rentenversicherung haben, erhalten diese Grundrente; andere, die ihr Leben lang nicht allzu viel verdient haben, aber knapp oberhalb der Grenze zur Grundrente liegen, aber nicht. Gerechtigkeit funktioniert nie für alle. Dennoch ist es sinnvoll, das bisherige Äquivalenzprinzip zu reformieren und die Grundrente einzuführen - auch wenn sie alles andere als perfekt ist.

Der Gerechtigkeitsaspekt ist wichtig

Für den Gerechtigkeitsaspekt ist jedoch auch wichtig, wer die Lasten dieser Reform trägt. Egal, ob sie über Steuern oder Beiträge finanziert wird, werden die jüngeren Generationen zahlen müssen. Doch diese können ohnehin schon aufgrund geringer Geburtenraten und steigender Lebenserwartung nur schwer die Renten der Babyboomer-Generation schultern. Es findet also eine noch stärkere Umverteilung von Jung zu Alt als bisher statt.

Die Debatte um die Grundrente darf sich also nicht nur darauf beschränken, wie die Rente für die jetzige Rentnergeneration gerechter verteilt wird. Es muss auch der Generationenvertrag zwischen Alt und Jung neu verhandelt und so gestaltet werden, dass er nicht nur gerecht, sondern auch wirtschaftlich nachhaltig ist.

Aus dem Gerechtigkeitsdilemma der Rente werden wir nur herausfinden, wenn wir den Arbeitsmarkt reformieren. Es wird darauf ankommen, dass so viele Menschen wie möglich erwerbstätig sind und dass sich ihre Stellung auf dem Arbeitsmarkt und ihre Einkommen verbessern.

Wir werden also bei der Bildung ansetzen müssen, um möglichst viele junge Menschen mit einem qualifizierten Schulabschluss in den Arbeitsmarkt zu schicken. Wir müssen zudem die Sozialpartnerschaften stärken, Langzeitarbeitslose besser in den Arbeitsmarkt integrieren und das Ehegattensplitting abschaffen, um weniger Beschäftigte auf Teilzeitjobs zu beschränken. Dadurch entstehen mehr wirtschaftliche Leistungen, und die Umverteilung von Jung zu Alt kann auf mehr Schultern verteilt werden.