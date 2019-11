Axel Börsch-Supan ist Professor an der Technischen Universität München und seit Juni 2018 Mitglied in der von der Bundesregierung eingesetzten Rentenkommission „Verlässlicher Generationenvertrag“.

Altersarmut wird in Deutschland daran gemessen, ob eine Person im Alter von mindestens 65 Jahren Grundsicherung erhält. Dies sind derzeit 3,2 Prozent dieser Altersgruppe. Zusätzlich gibt es versteckte Altersarmut unter denen, die zwar Grundsicherung beantragen könnten, dies aber nicht tun.

Die Schätzungen schwanken zwischen einem bis zu vier weiteren Prozent. Schließlich sind ca. 16 Prozent altersarmutsgefährdet. Dies sind Menschen, die Alterseinkünfte erhalten, die weniger als 60 Prozent der Einkünfte betragen, die eine Person genau in der Mitte der deutschen Einkommensverteilung erhält.

Die meisten Menschen mit geringen Alterseinkünften haben in ihrem Leben nur relativ kurze Zeiten mit einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachzuweisen. Hier handelt es sich vornehmlich um drei Gruppen: erstens Menschen, die lange Zeiten ihres Lebens gar nicht für den Arbeitsmarkt zur Verfügung standen, zum Beispiel Hausfrauen, zweitens Langzeitarbeitslose, die lediglich Arbeitslosengeld II bezogen haben, und drittens Erwerbstätige, die keine Sozialversicherungsbeiträge (z.B. als Selbstständige) gezahlt haben.

Die Berechnungsgrundlage der gesetzlichen Rente ist die Zeitdauer aller sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen eines Menschen multipliziert mit dem durchschnittlichen Lohn dieses Menschen. Diese starke Abhängigkeit der gesetzlichen Rente von der Beschäftigungsdauer hat ihre guten Gründe, hat aber zur Konsequenz, dass die gesetzliche Rente kein Instrument ist, das maßgeblich zur Vermeidung von Altersarmut taugt.

Denn Menschen mit einer nur kurzen Zeit einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung hilft es nicht, wenn das Rentenniveau erhöht wird, weil diese Berechnungsgrundlage so niedrig ist, dass auch ein deutlich höheres Rentenniveau ihre Rente nicht auf ein ausreichendes Niveau anheben würde. Erst recht hilft ihnen die geplante Grundrente nicht, denn diese soll ja gerade nur Menschen zustehen, die lange in die Rentenversicherung eingezahlt haben.

Menschen müssen in sozialversicherte Beschäftigung

Um Altersarmut an der Wurzel zu bekämpfen, ist es also vordringlich, Menschen in Arbeit zu bringen, und zwar in sozialversicherte Beschäftigung. Das Lebensmodell von Frauen hat sich stark verändert, sodass die derzeit noch häufige Altersarmut von Frauen mit nur ganz kurzen Beschäftigungszeiten immer seltener wird.

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist zwar in den letzten Jahren deutlich gesunken, aber immer noch auf einem hohen Niveau. Diese Menschen sind oft gering qualifiziert. Um das Problem an der Wurzel zu bekämpfen, sind also mehr Investitionen in Bildung und Integration nötig.

Was schließlich diejenigen angeht, die zwar beschäftigt waren, aber keine Sozialversicherungsbeiträge gezahlt haben, plant die Bundesregierung eine Versicherungspflicht auch für Selbstständige, um zu vermeiden, dass sich die Altersarmut durch moderne Beschäftigungsformen (Gig-Economy, Plattform-Beschäftigung) weiter erhöht.

Ursachen an der Wurzel zu bekämpfen braucht Zeit. Wenn man die jetzt Altersarmen besserstellen will, muss man den Mut haben, die Grundsicherung im Alter zu erhöhen. Über all dem darf man aber nicht vergessen, dass Familien mit Kindern in Deutschland ein viel größeres Armutsproblem haben als Menschen im Alter.