Debatte um Rückführungen nach Afghanistan Die Grünen im Abschiebe-Dilemma

Robert Habeck will jeden Zweifel an seiner Position ausräumen: „Jeder, der auf diese bestialische Weise die Gesetze dieses Landes verletzt, muss das Land verlassen“, stellt der Wirtschaftsminister nach dem Mord an einem Polizisten in Mannheim klar. Was der Grünen-Politiker damit sagt, ist in seiner Partei keineswegs Konsens.

Afghanische Straftäter, wie der Attentäter aus Mannheim, gehören laut Habeck nach ihrer Strafe abgeschoben. Rechtliche Bedenken wischt er weg. Das „Kleingedruckte“ dürfte diese Position nicht relativieren, sagt Habeck am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“.

Direkt im Anschluss konnten die TV-Zuschauer dann den Parteichef der Grünen, Omid Nouripour, im ZDF-Talk „Markus Lanz“ beobachten, der das „Kleingedruckte“ deutlich stärker betonte. „Wir wollen diese Leute nicht, aber ich kann sie nicht wegzaubern.“ Für Islamisten, wie die Taliban wäre es der größte Rückenwind, wenn man sie als Regierung anerkennen und Deals mit ihnen machen würde. Ähnlich hatte sich zuvor schon Außenministerin Annalena Baerbock geäußert.

Für die Grünen kommt die Debatte über Abschiebungen nach Afghanistan zur Unzeit. Die Ankündigung des Bundeskanzlers bringt die Partei in die Bredouille. Wenige Tage vor der Europawahl ist man beim Thema Asyl mal wieder in der Defensive. Angesichts der erregten gesellschaftlichen Stimmung fürchten die Parteistrategen Stimmenverluste.

Was der Bundeskanzler hier fordert, verstößt gegen elementare Menschenrechte. Grünen-Politikerin Schahina Gambir kritisiert mögliche Abschiebungen nach Afghanistan.

Doch eigentlich haben die Grünen große Bedenken bei dem Thema. „Die Forderung nach Abschiebungen ist ein fatales Signal, die uns sicherheits- und außenpolitisch schadet. Was der Bundeskanzler hier fordert, verstößt gegen elementare Menschenrechte“, sagt etwa die Grünen-Bundestagsabgeordnete Schahina Gambir, die in der Enquete-Kommissionen zu den Lehren des Afghanistan-Einsatzes sitzt und in Kabul geboren ist. „Den aktuellen Erkenntnissen zufolge hat sich der Täter in Deutschland radikalisiert. Die Antwort darauf sind keine Abschiebungen, sondern Prävention und De-Radikalisierungsprogramme“, sagt Gambir.

Damit spricht sie aus, was viele bei den Grünen denken. Vor allem im linken Parteiflügel hält man die aktuelle Debatte für populistisch. Dort sorgt man sich auch strategisch um den Teil der Basis, der die Grünen wegen ihres humanitären Ansatzes in der Flüchtlingspolitik unterstützt.

Grüne setzen auf Prüfung im Innenministerium

In der Grünenspitze kennt man die unterschiedlichen Partei-Pole in der Migrationspolitik und spielt auf Zeit. „Ich erwarte, dass das Innenministerium nun erst einmal ein Konzept vorlegt, das den zentralen Fragen mit Blick auf Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit und Umsetzbarkeit gerecht wird“, sagt Omid Nouripour. Es müsse ausgeschlossen werden, dass die „Steinzeitislamisten der Taliban“ Geld bekommen.

Jenseits der moralischen Bedenken verweisen zahlreiche Grüne auf rechtliche Schwierigkeiten und stützen sich dabei unter anderem auf ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags aus dem März. Dort wird auf die Rechtssprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) verwiesen, wonach Abschiebungen verboten seien, „wenn es ernsthafte e Gründe für die Annahme gibt, dass der Ausländer dort einer ernsthaften Gefahr ausgesetzt wäre, gefoltert, unmenschlich behandelt, bestraft oder getötet zu werden.“

Bundestagsdebatten sollten nicht so klingen, wie Partys auf Sylt. Der Europaabgeordnete der Grünen, Erik Marquardt, kritisiert die Asyl-Aussagen von Union, SPD und FDP.

Am Ende des Gutachtens kommt der wissenschaftliche Dienst des Bundestags zu dem Fazit, dass es „rechtlich hohe Hürden“ gebe bei Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan. Zudem gebe es „praktische Abschiebungshindernisse“, wie fehlende Flugverbindungen und fehlende Ansprechpersonen vor Ort.

Es brauche ernsthafte Verbesserungen im Kampf gegen den Islamismus, fordert der grüne Europapolitiker Erik Marquardt. „Dazu zählt eine Stärkung der Sicherheitsbehörden, Verbote von islamistischen Organisationen und Radikalisierungsprävention. Populistische Vorschläge, die rechtsstaatlich gar nicht umsetzbar sind, lenken davon nur ab“, sagt Marquardt, der sich seit Jahren mit der europäischen Asylpolitik beschäftigt, dem Tagesspiegel.

Die Forderungen von Union, SPD und FDP sieht er kritisch: „Keine Partei könnte Abschiebungen nach Afghanistan aktuell rechtsstaatlich umsetzen. Bundestagsdebatten sollten nicht so klingen, wie Partys auf Sylt“, sagt Marquardt und klingt dabei ganz anders als sein Parteifreund Robert Habeck.