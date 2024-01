Demokrat und Republikaner im Streitgespräch „Es wird ein schmutziger Wahlkampf werden – so destruktiv wie nie“

Herr Davis, Herr Israel, es ist selten geworden, dass zwei US-Politiker aus unterschiedlichen Lagern gemeinsam auftreten. Die amerikanische Gesellschaft gilt als so gespalten wie nie zuvor. Stimmt das?Tom Davis: Es gibt eine deutliche Stadt-Land-Spaltung. Die Republikaner dominieren das ländliche, die Demokraten das urbane Amerika. 85 Prozent der Wahlkreise sind fest in den Händen der einen oder der anderen Partei. Dort wird die Aufstellung der Kandidaten bei den Vorwahlen zum einzigen Rennen von Bedeutung. Die Wähler, die daran teilnehmen, sind ideologisch stärker festgelegt als die in der Hauptwahl. Sie lehnen Kompromisse mit der anderen Seite ab.