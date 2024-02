Demonstrationen gegen die AfD Bröckelt die Brandmauer gegen rechts?

Auch für das kommende Wochenende sind nach den Enthüllungen des Medienhauses „Correctiv“ über ein Treffen radikaler Rechter mit einzelnen Politikern von AfD, CDU und Werteunion im November in Potsdam wieder zahlreiche Kundgebungen in Deutschland vorgesehen. Allerdings sind die Anti-AfD-Demonstrationen zumindest in den kommenden Tagen vielerorts eher im kleineren Maßstab geplant.