In Halle haben sich am Samstagmorgen zahlreiche Demonstranten versammelt, um gegen einen geplanten Aufzug der Identitären Bewegung zu protestieren. Die Gegner der rechtsextremen Bewegung trafen sich mit Transparenten nahe der Innenstadt, es ertönten Rufe wie „Nazis raus“.

Die Polizei sei mit einem Großaufgebot in der Stadt im Einsatz, sagte eine Sprecherin. Das Bündnis „Halle gegen Rechts“ hatte zu mehreren Aktionen aufgerufen. Die Stadt und die Universität wollen zudem mit einem Bürgerfest auf dem Markt ein Zeichen für Demokratie und Weltoffenheit setzten.

Der Verfassungsschutz hat erst kürzlich die Identitäre Bewegung nach jahrelanger Prüfung als rechtsextremistisches Beobachtungsobjekt eingestuft. Sie hat in Halle ein Haus, das als eine Zentrale für Deutschland gilt. Die Polizei geht von mehreren Hundert Anhängern der Identitären Bewegung aus, die sich voraussichtlich am Mittag an dem Haus treffen wollen. (dpa)