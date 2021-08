In Washington herrscht Fassungslosigkeit über den rasend schnellen Vorstoß der Taliban in Afghanistan – und das alleine ist ein Offenbarungseid. In der Regierungszentrale des mächtigsten Mannes der Welt, aber auch sonst in der Hauptstadt des Landes mit der schlagkräftigsten Armee, deren Speckgürtel von Unternehmen der Rüstungsindustrie dominiert wird, hat offenbar kaum einer mit der Geschwindigkeit gerechnet, in welcher der fast 20 Jahre währende Einsatz in sich zusammenfällt.

Dass Joe Biden in diesen dramatischen Stunden im Präsidenten-Landsitz Camp David in Maryland weilte und nur auf Druck seine vorzeitige Rückkehr und eine Rede an die Nation noch für Montag ankündigte, verstärkt das Bild einer Regierung, die gnadenlos kalt erwischt wurde.

Keine vier Wochen vor dem 20. Jahrestag des 11. Septembers übernehmen in Afghanistan nun jene Kräfte wieder die Macht, die die Terroristen der Anschläge von New York und Washington beherbergten. Wohl ohne Übertreibung kann man sagen: Dies stellt die bisher schwerste außenpolitische Krise der siebenmonatigen Biden-Präsidentschaft dar.

Es hilft nichts, die Schuld auf den Vorgänger zu schieben

Auch wenn Einwürfe richtig sind, dass an dem Desaster alle drei Biden-Vorgänger Schuld tragen: Die Verantwortung für die komplette Fehleinschätzung der Kräfteverhältnisse in Afghanistan zum Zeitpunkt des Truppenabzugs trägt die jetzige Regierung – da hilft es wenig, auf den Vorgänger zu verweisen, auch wenn es dafür viele Argumente gibt.

Es war Bidens Entscheidung, den von Donald Trump angeordnete Abzug so schnell umzusetzen, egal, wie sich die Lage vor Ort entwickeln würde. Den chaotischen Verlauf, der das Ansehen der Vereinigten Staaten in der Welt weiter beschädigt, hat er zu verantworten. Dazu kommen die sicherheitspolitischen Konsequenzen angesichts der Wiederauferstehung des islamistischen „Emirats“.

Ausgerechnet Biden, der als besonders mitfühlender Präsident gelten will, demonstriert zudem eine atemberaubende Kälte im Umgang vor allem mit jenen Menschen vor Ort, von deren Zuarbeit die Amerikaner so lange profitiert haben. Dass es wirklich noch gelingt, alle Dolmetscher und anderen Ortskräfte rechtzeitig aus dem Land zu holen, darf bezweifelt werden.

Amerikas Glaubwürdigkeit ist beschädigt

Für Amerikas Glaubwürdigkeit in künftigen Krisen bedeutet das nichts Gutes. Das Ausmaß der menschlichen Tragödien wird Bidens Präsidentschaft wohl dauerhaft belasten.

Angesichts der Verzweiflung der Menschen, die versuchen, sich am Kabuler Flughafen an abhebende Transportmaschinen zu hängen, klingt das Credo der Biden-Regierung, sich weltweit für Demokratie und Menschenrechte einzusetzen, mehr als hohl. Mit dem Schlussstrich unter „endlose Kriege“, also dem Ende des US-Einsatzes vor Ort, wollte sie sich Beinfreiheit für vermeintlich drängendere Probleme verschaffen: etwa im Umgang mit China.

Dass das riesige Machtvakuum am Hindukusch ganz neue Probleme für Amerika und den Rest der Welt schafft, wurde so nicht vorhergesehen – oder sträflich ignoriert.

Der US-Präsident war schon lange ein Gegner des Einsatzes

Wie viel persönliche Verantwortung Biden an dem Desaster trägt, wird bereits kräftig diskutiert. Der 78-Jährige, anfangs ein Unterstützer des Einsatzes, wandte sich schon in seiner Zeit als Vizepräsident von Barack Obama gegen ein andauerndes Engagement am Hindukusch.

Durch die Aufzeichnungen des einstigen US-Spitzendiplomaten Richard Hoolbrooke ist bekannt, dass Biden die Auffassung, die USA seien für das Wohlergehen der afghanischen Zivilbevölkerung und vor allem der Frauen verantwortlich, nicht teilt. Bei einem Vieraugengespräch 2010, so hat Hoolbrooke es festgehalten, soll er empört erklärt haben, er werde nicht das Leben seines Sohnes „für Frauenrechte“ riskieren.

Am Wochenende erklärte er nun kühl in einer Mitteilung, dass auch eine „ein oder fünf Jahre“ längere Militärpräsenz keinen Unterschied gemacht hätte, wenn das afghanische Militär unfähig sei, das eigene Land zu verteidigen. Ein „endloses“ amerikanisches Engagement in dem „Bürgerkrieg eines anderen Landes“ sei für ihn nicht akzeptabel.

„Nicht im nationalen Interesse“

Afghanistans Probleme mit blutrünstigen Fundamentalisten, so die Botschaft, sind nicht mehr Amerikas Probleme. Oder wie Außenminister Antony Blinken es im Sender CNN sagte: Eine weitere Präsenz sei „nicht im nationalen Interesse“. Die nächsten Monate und Jahre könnten zeigen, wie katastrophal naiv diese Einschätzung war.

Ja, das Land ist seines längsten Krieges, dem mehr als 20.000 Amerikaner zum Opfer gefallen sind, schon länger überdrüssig. Demokratische Abgeordnete wie Ruben Gallego aus Arizona, selbst Irakkriegsveteran, berichten, nicht ein Wähler habe sich über den Abzug bei ihm beschwert.

Die innenpolitischen Probleme dominieren in der Regel die Debatten – den Wunsch, Weltpolizist zu spielen, hegen nur noch wenige. Auch dafür war die Wahl Trumps 2016 ein Symbol. Das „America first“-Denken hat mit seiner Abwahl nicht geendet.

Nicht nur das Weiße Haus zweifelt an einer militärischen Lösung des Konflikts

Dazu kommt: Obwohl die US-Armee in den letzten Monaten noch vor Ort agierte, waren die Taliban auf dem Vormarsch. Nicht nur das Weiße Haus zweifelt an einer militärischen Lösung dieses Konflikts.

Andererseits verweisen Experten, darunter viele Militärs, darauf, dass der Aufwand nicht übergroß gewesen wäre, eine reduzierte langfristige Präsenz zu bewahren – und damit Einfluss und Reaktionsfähigkeit in der Region. Die überstürzte, chaotische Evakuierung des Botschaftspersonals am Wochenende auch mit Helikoptern – ein Szenario, das Biden explizit ausgeschlossen hatte – zeigt überdeutlich, dass das nun sehr schwierig wird.

Biden beendet die meisten seiner Reden mit dem Satz: „Möge Gott unsere Truppen beschützen.“ Knapp eine Woche lang haben die Amerikaner ihren Präsidenten nicht öffentlich über Afghanistan sprechen hören – trotz der Dramatik. Am Montagmittag hieß es nun, der Präsident werde doch vorzeitig aus Camp David zurückkehren und sich noch am selben Tag aus dem Weißen Haus heraus an sein Volk wenden.