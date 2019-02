Ein Gouverneur wird in einen Skandal verwickelt. Sein Stellvertreter, der ihm bei einem Rücktritt nachfolgen könnte, in einen weiteren. Genauso wie der Justizminister des Bundesstaats, der der Nächste in der Reihe wäre. Alle drei sind Mitglieder einer Partei – und der lachende Vierte, nächster in der politischen Erbfolge, ist in der anderen. Klingt nach großem politischen Kino? Welcome to Virginia.

Was sich dort gerade abspielt, ist atemberaubend. Dabei ist der Gouverneur von Virginia längst zu einem Symbol geworden. Für die einen steht Ralph Northam für den latenten Rassismus, der vor allem im Süden der USA noch immer weit verbreitet sei, für all die Wunden, die den Afroamerikanern über Jahrhunderte zugefügt wurden. Für die anderen repräsentiert er die verhasste Linke, die keinen Respekt vor dem Leben habe und, wie Präsident Donald Trump in seiner Rede zur Lage der Nation tönte, Babys „hinrichten“ wolle.

Northam war ein Hoffnungsträger

Nur die Stimmen, die sich für Northam aussprechen, sind kaum zu hören. Dabei galt der frühere Kinderarzt als Hoffnungsträger der Demokraten, ein durch und durch Liberaler, der 2017 das Gouverneursamt in der einstigen republikanischen Hochburg holte.

Doch mit einer Stellungnahme für späte Abtreibungen in Extremsituationen rief der 59-Jährige die erzkonservativen Kräfte auf den Plan. Das Thema Abtreibungen spaltet das Land fast noch stärker als das Recht, eine Waffe zu tragen. Nicht lange danach veröffentlichte das Trump-nahe Internet-Magazin „Big League Politics“ ein 35 Jahre altes Foto aus einem Schuljahrbuch. Unter Northams Namen waren zwei junge, weiße Männer zu sehen, einer schwarz geschminkt, der andere in Ku-Klux-Klan-Verkleidung. Ein politisch katastrophales Foto: Das „Blackfacing“ steht für die Herabsetzung der Schwarzen.

Seine Reaktion war dilettantisch

Ob Northam überhaupt einer der beiden Schüler auf dem Bild ist, war gar nicht mehr wichtig – zu dilettantisch war seine Reaktion. Die Demokraten, die den Vorwurf der Scheinheiligkeit fürchten, da ihre Anhänger Trump gerne als Rassisten bezeichnen, gingen rasend schnell auf Distanz: Afroamerikaner sind eine wichtige Wählergruppe für sie.

Aber aufgeben will Northam nicht. Er hat eine Washingtoner Krisen-PR-Firma engagiert, in der vor allem Afroamerikaner arbeiten, sich mit Geistlichen getroffen und versprochen, Rassismus stärker zu thematisieren. Das kann aufgehen – kurioserweise auch, weil seine beiden designierten Nachfolger ebenfalls straucheln. Es bleibt spannend in Virginia.