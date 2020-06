US-Präsident Donald Trump hat versucht, den chinesischen Präsidenten Xi Jinping , zu dem das Verhältnis zuletzt stark abgekühlt ist, im vergangenen Jahr dafür zu gewinnen, ihm bei der US-Wahl im Herbst 2020 zum Sieg zu verhelfen. Bei einem G-20-Gipfeldinner 2019 soll er Xi Jinping gesagt haben, höhere Einfuhren amerikanischer Landwirtschaftsprodukte durch China würden seine Wahlaussichten deutlich verbessern. Das geht aus einem Inside-Report von Trumps früherem Sicherheitsberater John Bolton hervor, der kommende Woche erscheinen soll, und aus dem die "Washington Post" zitiert..

Die beschriebene Episode aus Boltons Buch mit dem Titel “The Room Where It Happened: A White House Memoir" weist starke Ähnlichkeiten zu jenen Aktionen auf, die in das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump mündeten, nachdem er den ukrainischen Ministerpräsidenten mit der Aussicht auf militärische Hilfe dazu bewegen wollte, ihn im Wahlkampf zu unterstützen, indem er seinen Kontrahenten Joe Biden unter Druck zu setzen hilft.

Bolton wirft dem Präsidenten in seinem Enthüllungsbuch wiederholten Amtsmissbrauch und teils gravierende Unwissenheit vor. Bolton schreibt, dass ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump nicht nur wegen der Vorwürfe in der Ukraine-Affäre, sondern auch wegen anderer Fälle gerechtfertigt gewesen wäre.

Er habe mehrfach strafrechtliche Ermittlungen zugunsten von ihm lieben „Diktatoren“ unterbunden, etwa in Bezug auf China und die Türkei, schrieb Bolton der Zeitung zufolge. „Das Verhaltensmuster sah nach Behinderung der Justiz als Alltagsgeschäft aus, was wir nicht akzeptieren konnten“, schrieb Bolton demnach.

Trumps Außenpolitik basiere auf Bauchgefühl und Unwissenheit

Bolton, der als Sicherheitsberater eng mit dem Präsidenten zusammengearbeitet hatte, warf Trump auch vor, seine Außenpolitik basiere auf Bauchgefühl und Unwissenheit.

So habe der Präsident zum Beispiel nicht gewusst, dass Großbritannien eine Atommacht ist und ein Mal auch gefragt, ob Finnland zu Russland gehöre, wie Bolton in dem Buch der „New York Times“ zufolge schreibt.

Bolton erklärte auch, es sei klar gewesen, dass Trumps persönliche Diplomatie mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un nie zu einem befriedigenden Ergebnis führen würde.

Zudem soll Trump einen Nato-Austritt sehr ernsthaft erwogen haben.