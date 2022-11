Der G20-Gipfel und der Krieg Warum Russland in Asien Verbündete verliert

Herr Schreer, sind die westlichen Staats- und Regierungschefs erleichtert darüber, dass Wladimir Putin nicht zum G 20-Gipfel nach Indonesien kommt, weil sie dann nicht mit einem Kriegsverbrecher in einem Raum sitzen müssen?

Vielen wird ein Stein vom Herzen fallen. Es hätte zu erheblichen Verstimmungen geführt, wenn Wladimir Putin auch nach Bali gekommen wäre. Einigkeit über den Krieg Russlands gegen die Ukraine ist von diesem Gipfel nicht zu erwarten. Der Konflikt hätte das Treffen noch stärker überschattet, wenn statt des russischen Außenministers der russische Präsident selbst teilgenommen hätte.

Zur Person Ben Schreer ist Politikwissenschaftler und Leiter des Berliner Büros des International Institute for Strategic Studies (IISS), Executive Director von IISS–Europe und Leiter von dessen „European Security and Defence Programme“. Schreer hat vom Standort Australien aus die Entwicklung des indo-pazifischen Raumes intensiv verfoglt, er war bis 2021 Professor für Strategische Studien und Chef der Fakultät für Sicherheitsstudien und Kriminalwissenschaft an der Macquarie University in Sydney. Zuvor hatte er für das Australian Strategic Policy Institute (ASPI), die Australian National University (ANU) und die Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin gearbeitet.

Wäre der Gipfel nicht auch eine Chance gewesen, das russische Narrativ zum Krieg gegen die Ukraine in Anwesenheit des russischen Präsidenten zu kontern?

Ich beobachte, dass die Voraussetzungen günstiger werden, wenn es darum geht, Gegner dieses Krieges zu sammeln. Auch aus dem indopazifischen Raum wird zunehmend Kritik an Russlands Krieg geübt, ich denke etwa an Indonesien oder Malaysia, weil dessen Folgen diese Länder treffen, die auf Getreidelieferungen aus der Ukraine angewiesen sind. Russland verliert Unterstützung in der Welt. Selbst China ist auf Distanz gegangen, indem Präsident Xi Jinping beim Besuch von Kanzler Olaf Scholz die Drohung mit Kernwaffen und deren Einsatz verurteilt hat.

Im Globalen Süden machen aber viele nicht Moskaus Krieg, sondern die westlichen Sanktionen gegen Russland, verantwortlich für Leid in ihren Ländern. Sogar der linke brasilianische Politiker Lula, der gerade als Präsident wiedergewählt worden ist, klagt darüber, dass die westlichen Sanktionen im globalen Süden Millionen Menschen töten würden. Verliert diese Einschätzung in Schwellenländern an Anhängern?

Beide Interpretationen sind noch im Umlauf. In Asien wird übrigens der Begriff „Schwellenländer“ nicht gerne gehört, weil das als Abwertung in kolonialer Tradition verstanden wird.

Welchen Begriff benutzen Sie für die Staaten, die früher arme, wenig entwickelte Länder waren und nun deutliche Fortschritte gemacht haben und enorme Wirtschaftskraft entfalten?

Ich würde schlicht von Ländern in Afrika, Asien oder Lateinamerika sprechen, ohne einen wertenden Begriff. Diese Länder sind alle sehr unterschiedlich, von ihrer Tradition, Wirtschaftskraft und regionalem Gewicht. Auch Brasilien etwa versteht sich nicht als Schwellenland, sondern als eine der zentralen Mächte in Lateinamerika.

Nach der Corona-Pandemie „Zusammen wieder stark und noch stärker werden“ - so lautet die Übersetzung des indonesischen Mottos für den G20-Gipfel. © dpa / Carola Frentzen

Sie sind Asienexperte. Aus welchem Grund stellen sich asiatische Länder kritisch zum Krieg Russlands gegen die Ukraine?

Die Länder im Indopazifik fürchten, dass das autoritäre China sich bei einem Erfolg Russlands in der Ukraine ermutigt sehen könnte, dieses Muster militärischer Aggression gegen ein anderes Land in ihrer Region umzusetzen. Länder wie Indonesien oder Malaysia wollen sich nicht dem westlichen Block anschließen, sondern eine Mittlerposition einnehmen. Je länger der Krieg in der Ukraine andauert, umso mehr schlägt das Pendel zuungunsten von Russland aus.

Es gibt Berichte, wonach in Afrika auch eine gewisse Häme über die Herausforderung des Hegemons USA durch Russland eine Rolle spielt. Können Sie das für Asien auch bestätigen?

Das mag für Afrika zutreffen. Im Indopazifik habe ich das nicht beobachtet. Das Argument, der Hegemon USA werde herausgefordert, teile ich auch nicht. Die Waffenlieferungen der USA an die Ukraine ermöglichen dem angegriffenen Staat doch, die russische Armee zu dezimieren, ohne dass Washington offiziell Kriegspartei wird. Wirklich herausgefordert sind die USA da militärisch noch nicht.

Es gibt starke Indizien dafür, dass Indien sich in einigen Bereichen von Russland distanzieren muss. Ben Schreer, Leiter des Berliner Büros des IISS.

Ein großes Land in Asien, um das Deutschland und der Westen werben, ist Indien. Premierminister Narendra Modis mahnte Wladimir Putin, Krieg passe nicht in die Zeit. Erwarten Sie ein Abrücken Indiens von Russland?

Es gibt starke Indizien dafür, dass Indien sich in einigen Bereichen von Russland distanzieren muss. Zwar hat Indien bislang einen hohen Anteil seiner Rüstungsprodukte aus Russland bezogen. Aber Russland muss wegen der westlichen Sanktionen schwerwiegende Ausfälle hinnehmen und ist gar nicht mehr in der Lage, technologisch hochwertig Rüstungsgüter ins Ausland zu liefern. Indien ist stolz auf seinen eigenen Status als regionale Großmacht mit steigender Wirtschaftsleistung und einem Potential an Nuklearwaffen und beobachtet sehr genau, dass Russland in der Welt schwächer wird. Neu Delhi wird deshalb gegenüber Russland künftiger selbstbewusster auftreten.

Was folgt daraus?

Das traditionell blockfreie Indien wird nicht mit wehenden Fahnen ins westliche Lager einschwenken. Aber es verstärkt seine Zusammenarbeit mit westlichen Partnern in der Militär- und Digitaltechnologie, mit den USA, Japan, Australien, Großbritannien, Frankreich und hoffentlich auch Deutschland.

Soll Russland auf dem Gipfel in Abwesenheit von Präsident Wladimir Putin vertreten: Sergej Lawrow, Außenminister von Russland. © dpa / Maxim Shipenkov

Müssen die Deutschen ihre bisherige Zurückhaltung aufgeben, wenn sie Indien als Partner gewinnen wollen, und zum Beispiel deutsche Waffen liefern?

Das wäre nützlich. Indien ist ein strategischer Partner Deutschlands und des Westens im Konflikt mit China. Eine Stärkung der militärischen Fähigkeiten Indiens im indischen Ozean ist auch in unserem Interesse.

Aber es gibt die Erzfeindschaft zu Pakistan, es gibt Vorwürfe der Einschränkung von Menschenrechten in dem Landen. Ist in einer solchen Konfliktregion nicht Zurückhaltung bei deutschen Waffenlieferungen geboten?

Indien ist nicht gleichzusetzen etwa mit Saudi-Arabien, es ist eine der größten Demokratien der Welt. Es gibt den bitteren Konflikt mit Pakistan, das stimmt. Das bedeutet aber nicht, dass deutsche Waffenlieferungen die Region unsicherer machen würden. Ich argumentiere umgekehrt: Eine Stärkung konventioneller Kräfte Indiens, dort, wo es Pakistan unterlegen ist, kann mehr Stabilität bringen. Wir erleben die Ausbildung einer neuen Weltordnung. Wer sie mitgestalten will, sollte auch bei Rüstungsexporten realpolitisch handeln.

Haben die indonesische Regierung und Präsident Joko Widodo genug Autorität und Expertise, um diesen Gipfel zu prägen?

Indonesien hat Möglichkeiten, in der Region Einfluss zu nehmen – gerade im Verband südostasiatischer Staaten (Asean). Indonesien ist zwar von der Bevölkerung das viertgrößte Land der Erde, einen globalen Einfluss sehe ich aber nicht. Aber als Gastgeber kommt einem eine besondere Rolle zu. Aber andere Länder wie die USA, Japan oder Australien werden sich auch bemühen, die Autorität Joko Widodos zu stärken bei diesem Treffen. Auch das Wachstumspotenzial Indonesiens wird von den Partnern geschätzt.

In seiner G20-Präsidentschaft will sich Indonesien konzentrieren auf die Bewältigung der Covid-Folgen (Global Health Architecture), Übergang zu nachhaltigen Energien und die digitale Transformation. Sind das die Themen, die auch die anderen G20-Staaten umtreiben?

Im indopazifischen Raum ist die Digitalisierung ein beherrschendes Thema. Ich sehe diese Agenda deshalb als Angebot an den Westen, die Zusammenarbeit mit der Region auf diesem Feld zu stärken und damit chinesischen Programmen zum Ausbau digitaler Infrastruktur im Rahmen der Neuen Seidenstraße etwas entgegenzusetzen, die ja auch eine „Digital Silk Road“ (Digitale Seidenstraße) sein soll.

Trifft in Bali auf seinen chinesischen Amtskollegen Xi Jinping: US-Präsident Joe Biden. © dpa / Alex Brandon

Warum wollen Länder wie Indonesien ein Alternativangebot zur „Digital Silk Road“?

Weil sie genau wissen, dass sie der Ausbau kritischer digitaler Infrastruktur durch China in eine fatale sicherheitspolitische Abhängigkeit führt. Niemand stellt sich gerne vor, dass überlebenswichtige Infrastruktureinrichtungen im Konfliktfall per Knopfdruck von Peking aus abgeschaltet werden können. Die Europäer haben das erkannt – und deshalb in ihrer Indopazifik-Strategie Unterstützung der Partnerländern bei der kritischen Infrastruktur angeboten, anders als China ohne Vorbedingungen.

Die westlichen Industriestaaten hatten auf dem G7-Gipfel in Elmau ein Investitionsprogramm für globale Infrastrukturprojekte im Umfang von 600 Milliarden Euro versprochen. Sollten Sie dieses Angebot in Bali erneuern?

Der Gipfel in Bali ist in dieser Hinsicht eine exzellente Chance für den Westen. Die westlichen Industriestaaten sind immer noch führend in der Digitaltechnologie, ihre Innovationsfähigkeit ist weiter hoch. Wer den übrigen G20-Mitgliedern und gerade denen im Indopazifik hier ein glaubwürdiges Angebot macht, vergrößert auch seinen politischen und strategischen Einfluss. Dazu braucht es aber ein abgestimmtes Vorgehen der USA, Japans, Australiens und der EU.

Beim Treffen der G20-Außenminister vor einigen Monaten kam keine gemeinsame Erklärung zum Krieg gegen die Ukraine zustande. Sollte der Westen dieses Vorhaben verfolgen, wenn Russland nun weltweit in die Defensive kommt?

Ich erwarte, dass westliche Staaten dieses Thema ansprechen werden. Aber eine gemeinsame Verurteilung des Krieges gegen die Ukraine wird nicht zustande kommen, da Russland und wohl auch China sie verhindern würden.

Was könnte das beste Ergebnis des Gipfels von Bali sein?

Das beste Ergebnis wären gemeinsame Beschlüsse über gemeinsame Projekte für die digitale Infrastruktur. Auch US-Präsident Joe Biden und der chinesische Präsident Xi Jinping nehmen am Gipfel teil. Ein sehr gutes Ergebnis wäre ein Treffen der beiden, bei dem die verhärteten Fronten wenigstens ein bisschen aufgeweicht werden und sie einen Staatsbesuch verabreden.

